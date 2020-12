Kommentator: Internt opgør i Venstre kan blive rigtig grimt

Venstres folketingsgruppe og bagland må gøre op, om de vil støtte Ellemann eller Støjberg.

Det er svært at se en vej frem for makkerskabet Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg i Venstre.

Det vurderer Jarl Cordua, der er politisk kommentator og medlem af Venstre.

Mandag er formanden og hans næstformand røget i offentlig uenighed om, hvorvidt det kan blive aktuelt at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg på grund af hendes rolle i sagen om adskilte asylpar.

- Det er en magtkamp, der udfolder sig for øjnene af os, og jeg forventer, at Ellemann kommer sejrrigt ud af den. Men det kan godt gå hen og blive rigtig grimt, siger Jarl Cordua.

Formand Jakob Ellemann-Jensen har til flere medier udtalt, at Venstre kan ende med at bakke op om en rigsretssag mod Inger Støjberg. Næstformanden har på Facebook svaret igen ved at erklære sig "meget overrasket" og "helt uenig".

Ifølge Troels Mylenberg, politisk redaktør på TV2, har Jakob Ellemann-Jensen forsøgt at kalde det en tillidserklæring med en chance for at blive renset. Sådan har Inger Støjberg dog ikke opfattet det. Langt fra.

- Det er modtaget som en egentlig krigserklæring. Sådan må man læse Støjbergs opslag på Facebook. Det er tale om et parti i opgør med sig selv, mener han.

Han peger på, at der er en, som skal give sig, hvis partiet skal enes om en linje. Og det er svært at se, at Ellemann-Jensen skulle have lyst til det.

- Spørgsmålet er, om Støjberg kan tvinges til det, eller om det her egentlig betyder en reel sprængning af Venstre. Det synes jeg ikke længere, man kan udelukke, vurderer Mylenberg.

Jakob Ellemann-Jensen har sammen med advokater nærlæst den beretning, som Instrukskommissionen, der har undersøgt sagen om de adskilte asylpar, kom med midt i december.

Beretningen udløste meget kritik af Støjberg, og Folketinget har derfor bedt uvildige advokater om at vurdere grundlaget for en rigsretssag.

Inger Støjberg skriver på Facebook, at hun ikke mener, at der er grundlag for en rigsretssag.

- Nu har vi en situation i en sag, som er meget afgørende for Venstre, hvor Venstres formand og næstformand mener noget fuldstændig diametralt modsat. To uforenelige synspunkter i denne meget vigtige sag, siger Jarl Cordua.

- Dér har Venstres folketingsgruppe og Venstres bagland et meget klart valg. Vil de gå med formanden eller næstformanden?

/ritzau/