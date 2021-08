Kommentator: Joy Mogensen-exit er ikke uventet

Joy Mogensen (S) har i sit virke som kultur- og kirkeminister ikke formået at sætte en dagsorden og skabe det netværk, som er nødvendigt for en minister.

Det siger politisk kommentator Hans Engell, der ikke er overrasket over, at hun søndag har meddelt, at hun træder tilbage som minister.

Ifølge Engell har det i løbet af det seneste halve år været tydeligt, at ministeren havde mistet glæden ved sit politiske arbejde.

- Det har været tydeligt i stigende grad, at Joy Mogensen var ved at miste glæden ved politik, Christiansborg, Kulturministeriet og de problemer, hun hele tiden stødte på.

- Hun fik aldrig opbygget noget netværk, og hun virkede ofte i defensiven. Hun blev jaget rundt af medier og andre politikere. Hun satte aldrig en dagsorden, siger Engell.

Engell havde dog troet, at ministeren også ville tage de forestående forhandlinger om et medieforlig med, men er hun kørt træt i ministerarbejdet, er det et godt tidspunkt at trække sig.

- Hun vælger et godt tidspunkt, fordi hun stod over for et nyt medieforlig. Det kræver enorme kræfter, siger han.

Joy Mogensen er løbet tør for overskud, skriver hun på Facebook.

At blive minister, at miste sin datter og at have håndteret coronakrisen har sat sine spor, skriver hun.

Hun forklarer også, at hun bedre kunne lide arbejdet som lokalpolitiker, fordi det var muligt at skabe resultater og løsninger.

Hun har som landspolitiker ikke kunnet samle de politiske kolleger og samfundets aktører omkring visioner og løsninger, lyder det.

/ritzau/