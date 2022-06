Kommentator kalder Løkkes kandidatliste overraskende tynd

Det er ikke et politisk A-hold, som Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, stiller med som folketingskandidater.

Sådan lyder vurderingen fra Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

- Jeg synes, at listen er overraskende tynd, siger han.

Moderaterne præsenterede søndag 41 kandidater, som vil stille op for partiet til næste folketingsvalg.

Ifølge Erik Holstein afhænger Moderaternes succes under alle omstændigheder meget af Lars Løkke.

Det er ham, som skal brage igennem i en valgkamp uanset ifølge den politiske kommentator.

- Så det er ikke sådan, at partiets succes hænger på kandidatlisten. Men omvendt tror jeg, at man havde forventet, at der ville være nogle lidt tungere navne iblandt, siger han.

Erik Holstein mener, at det kunne have været en hjælp for Moderaterne, hvis der havde været flere nuværende folketingsmedlemmer eller tidligere Venstre-medlemmer med.

Kandidatlisten tæller blandt andet en brandmand, en psykolog, en socialrådgiver, en studerende og en administrerende direktør.

Den eneste kandidat ud over Lars Løkke, som har prøvet kræfter med Folketinget før, er Jakob Engel-Schmidt, som kom i Folketinget som suppleant for Venstre i 2013.

Men Erik Holstein tvivler på, at det trækker flere vælgere, at kandidaterne ikke er karrierepolitikere.

- Det behøver ikke nødvendigvis at være nogle meget etablerede folk, det er ikke så meget det. Men et parti, der er helt nyt, og også har fuldstændig ukendte navne, er bare en dårlig kombination, siger han.

Erik Holstein mener, at den tidligere statsminister mangler nogle stærke sekundanter.

- Det er klart, at Løkke trækker meget selv. Men nu bliver det altså ham, der skal trække alt, siger han.

Moderaterne holdt søndag sit første årsmøde i DGI Huset i Vejle, hvor partiet officielt blev stiftet.

