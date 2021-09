Kommentator: Khader har kastet håndklædet i ringen

Naser Khader har kastet det politiske håndklæde i ringen.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Hans Engell.

Det sker på baggrund af, at Naser Khader torsdag aften fortæller til Weekendavisen, at han opgiver planer om injuriesager mod de kvinder, der har anklaget ham for seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd.

- Han har med juridisk bistand nået frem til den konklusion, at det ikke vil have noget formål at anlægge én eller en stribe injuriesager mod de kvinder, der har følt sig krænket af ham og stået frem.

- Dermed må man sige, at Naser Khader er kommet til vejs ende efter mange års indsats i dansk politik, siger Hans Engell.

Han peger på, at efter De Konservatives farvel til Naser Khader har ingen partier budt ham ind i varmen.

- Det vil sige, at han formentlig må indstille sig på, at efter et folketingsvalg skal han bygge en ny karriere op.

- Der har han jo i forvejen kontakter til forskellige tænketanke og har en stor viden om situationen i Mellemøsten. Så jeg tror såmænd nok, at han skal finde sig aktive og også udadvendte gøremål, siger Hans Engell.

Naser Khader fortsætter som løsgænger i Folketinget, og det forventer Hans Engell, at han vil blive ved med, indtil en ny mulighed opstår.

- Får han pludselig muligheden for et job i udlandet eller noget andet, vil han formentlig udtræde af folketinget.

Ifølge Weekendavisen har en advokat med speciale i injuriesager frarådet Naser Khader at sagsøge kvinderne.

Det sker, efter at advokaten har læst den advokatundersøgelse, som Konservative bestilte, og som medføre, at Naser Khader blev smidt ud af partiet.

Advokaten har vurderet, at de fleste af anklagerne mod Naser Khader ikke er belastende nok til, at de kan betragtes som injurier.

Desuden har advokaten vurderet, at Naser Khader i højest to ud af de syv sager, der beskrives i rapporten, beskyldes for noget, der er ulovligt.

- Det er svært, for selv om kvindernes beskrivelser af de påståede handlinger virker voldsomme, bruger de ikke direkte ord som "vold", "pres", "voldtægt" eller andre ord, som oplagt er injurierende, siger Naser Khader til avisen.

