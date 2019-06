Kommentator: Kofod er overraskelsen og Tesfaye er gennembruddet

Der er dannet en ren S-regering med Nicolai Wammen som finansminister og Jeppe Kofod som udenrigsminister.

Der er nogle overraskelser, og der venter nogle store opgaver for de nye ministre, når de tiltræder deres stilling.

Det siger politisk kommentator ved Berlingske Thomas Larsen, der har skrevet en bog om statsminister Mette Frederiksen (S).

Den største overraskelse er Jeppe Kofod (S) som udenrigsminister.

- Det er et klogt valg, for man får en mand, der kan international politik forfra og bagfra. Udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, europapolitik. Han skal nærmest ikke læse lektier, men kan gå direkte ind i ministerkontoret fra dag et.

- Jeg kan ikke lade være med at være drilsk, for Anders Samuelsen (LA) mente, at han var den bedst forberedte udenrigsminister nogensinde, men Jeppe Kofod har langt mere erfaring, siger Thomas Larsen.

Den nye socialdemokratiske regering, som blev præsenteret på slotspladsen på Amalienborg torsdag formiddag, har en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Dan Jørgensen (S) bliver klima-, energi- og forsyningsminister og får dermed en vigtig rolle. Han får plads i regeringens magtfulde økonomiudvalg som den første klimaminister.

- Dan Jørgensen kommer til at løfte regeringens kolossale ambitioner på det grønne område, så det er virkelig en nøglerolle i samspillet med de øvrige røde partier, som har så store ambitioner.

- Han kan trække på en masse indsigt og erfaring, for han kan området, siger Thomas Larsen.

Mattias Tesfaye (S) bliver udlændinge- og integrationsminister, hvilket er et gennembrud for det tidligere medlem af SF.

- Det er en ekstremt krævende post, han kommer til at stå i frontlinjen i udlændingepolitikken. Han skal kæmpe til begge sider, fordi rød blok vil prøve at få flere lempelser, mens han er under konstant anklage fra blå blok om at ville slække udlændingepolitikken. Der kommer vi til at se hans kapacitet for alvor, siger Thomas Larsen.

Nicolai Wammen (S) bliver finansminister, hvilket var ventet.

/ritzau/