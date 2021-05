Kommentator: Kommunalvalg har indflydelse på udrejsecenter

Det er en umulig opgave at placere nyt udrejsecenter så tæt på kommunalvalg, siger kommentator Bent Winther.

I løbet af den seneste uge er regeringens ønske om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland blevet mødt af massiv kritik fra oppositionen og støttepartiet SF på Christiansborg samt borgere og kommunalpolitikere på Langeland.

Den store uenighed og kritik vil gøre det stort set umuligt at finde en placering til et nyt center, mener politisk kommentator på Berlingske Bent Winther.

Særligt fordi det kommende kommunalvalg spiller en markant rolle i forhold til beslutningen. Det vil nemlig ikke være attraktivt for en borgmester at få et udrejsecenter til kommunen kort tid inden et valg, mener Bent Winther.

- Det kommende kommunalvalg vil betyde, at enhver borgmester, som kommer i betragtning til det nye udrejsecenter, vil kæmpe imod det med næb og klør.

- Jeg tror, at man finder en måde at udskyde beslutningen om udrejsecenterets placering til efter valget, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holder tirsdag møde med partierne om sagen.

Den massive kritik og lokale modstand på Langeland den seneste uge, mener Bent Winther, er et godt eksempel på, hvorfor ingen partier er interesserede i at komme med et konkret bud på placeringen af et nyt center.

Derfor tror han heller ikke, at aftenens møde vil føre til nogle nye beslutninger.

- De er uenige om politikken, men der er heller ikke mange konkrete bud på en løsning. Derfor vil jeg mene, at en stor del af mødet kommer til at handle om, hvorfor regeringen har valgt Langeland, siger Bent Winther.

Det var i sidste uge, at regeringen præsenterede sin plan, om at flytte 130 kriminelle, udviste udlændinge fra udrejsecentret i Kærshovedgård i Midtjylland til et nyt udrejsecenter på Langeland.

Efter aftenens møde er Mattias Tesfaye nødt til at melde ud, om Langeland stadig er på tegnebrættet eller ej, mener Bent Winther.

