Kommentator: Løkke og Mette F. sover roligt trods krav

Noa Redington ser krav fra SF og Dansk Folkeparti som kalkulerede og taktiske udmeldinger i valgkampen.

Det kommer ikke til at ryste statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at de onsdag blev mødt med kontante krav fra henholdsvis SF og Dansk Folkeparti.

Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

- Jeg tror, de tænker, at det var så en dag i valgkampen.

- Det er ikke noget, der forstyrrer deres nattesøvn i aften, eller som kommer til at præge dansk politik de næste år. Det er en del af det at føre valgkamp, siger han.

SF's formand, Pia Olsen Dyhr, stillede i Politiken krav om, at der skal være minimumsnormeringer i daginstitutionerne, og at kontanthjælpsloftet skal afskaffes. Ellers kan SF ikke stemme for finansloven senere i år.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, var i avisen Danmark ude med et krav til en kommende regering om, at grænsekontrollen skal holdes på mindst det nuværende niveau i næste regeringsperiode.

Noa Redington minder om, at partierne har travlt med at positionere sig for at kunne hente stemmer 5. juni ved valget til Folketinget.

- Læg mærke til SF's krav. Det handler ikke om, hvorvidt Mette Frederiksen skal være statsminister eller ej. Det handler om, at SF vil have gennemført en finanslov. Man truer ikke med at vælte en kommende S-ledet regering.

- Det samme med grænsekontrollen. Vi er ude i et landskab, som Dansk Folkeparti er helt tryg ved at kunne stille krav i, siger han.

Tidligere i indeværende valgperiode har andre partier stillet meget kontante krav. Liberal Alliance kom som regeringsparti galt afsted med ultimative krav om topskattelettelser, hvilket ikke blev til noget.

For nylig meldte De Radikale hårdt ud, at partiet efter valget ikke kan støtte en regering, der ikke vil lempe den hårde linje i udlændingepolitikken.

Dette krav er ifølge Noa Redington mere tungt end de krav, som SF og Dansk Folkeparti kom med onsdag.

- De Radikale stiller krav om forudsætningerne for, at Mette Frederiksen kan blive statsminister.

- Det er noget mere kompliceret, fordi det handler om de kommende regeringsforhandlinger, hvor De Radikale siger, at de vil have indflydelse på dansk udlændingepolitik.

- Det har de fået lodret at vide, at det kan de ikke få under nogen omstændigheder. Faktisk vil Socialdemokratiet hellere undgå at løfte regeringsansvaret, siger han.

Den politiske kommentator ser også SF's lidt mindre kontante udmelding om minimumsnormeringer som et led i partiets overordnede strategi.

- SF vil ikke være et parti, der står i vejen for, at der kommer en socialdemokratisk ledet regering, SF vil være et konstruktivt parti.

- Men det her med daginstitutioner og normeringer er virkelig en vigtig dagsorden for SF. De kan se, at der er en masse vælgere derude, der er optaget af det, siger Noa Redington.

/ritzau/