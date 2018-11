Kommentator: Løkkes mål er skrevet i sand

Det har været en næsten umulig opgave for statsministeren at føre kontraktpolitik med en svag regering.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opsatte i 2009 en række konkrete mål og løfter til vælgerne. Kun et ud af ti er opfyldt. Svage regeringer har gjort det umuligt at føre kontraktpolitik, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Lars Løkke Rasmussen skal dog ikke bekymre sig alt for meget over skuffede vælgere ifølge kommentatoren.

- Jeg tror ikke, at Løkke bliver dømt eller fordømt på, om han har opnået de her mål.

- Partierne opstiller jo mange mål, sigtelinjer, pejlemærker og langsigtede og kortsigtede mål. Mange af dem når de ikke, fordi forudsætningerne ændrer sig.

- Så jeg tror ikke, at det kommer til at betyde ret meget for Løkke i det kommende valg, siger Hans Engell.

Lars Løkke Rasmussens forgænger som formand for Venstre, Anders Fogh Rasmussen, opfandt mere eller mindre konceptet kontraktpolitik i Danmark. Men han havde også et solidt flertal i ryggen.

- Løkke er statsminister i en meget svag mindretalsregering, som på mange punkter ikke engang er internt enige. Alene af den grund vil de her mål, han opstiller, mere have karakter af løs snak end håndfast politik.

- Havde han sit eget flertal, så kunne han holdes op på dem.

- Denne her form for kontraktpolitik duer simpelthen ikke til svage mindretalsregeringer. Det har vi fået bevist i denne her periode.

- Løkkes løfter var skrevet i sand, i det øjeblik han danner denne her regering, siger Hans Engell.

Det sagt, så er det ikke uden værdi at opstille nogle klare mål, siger Hans Engell.

- Det er altid godt at have noget at arbejde hen imod. Det giver ministrene en forpligtigelse og en idé om, hvad det er, man vil, hvis man kunne.

- Man skal bare ikke regne det for mere, end det er - nogle mål, som regeringen arbejder hen imod, siger Hans Engell.

- Lars Løkke Rasmussen har nogle gange forsøgt at sammenligne målene med de ti bud. Der har de ti bud haft noget mere holdbarhed end de sigtelinjer og pejlemærker, han taler om.

/ritzau/