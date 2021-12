Kommentator: Merete Dea Larsens kandidatur viser DF's krise

Merete Dea Larsens kandidatur til formandsposten i Dansk Folkeparti viser med al tydelighed den krise, partiet befinder sig i.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at det tidligere folketingsmedlem i Berlingske har meldt sig på banen som formandskandidat.

Hun udfordrer dermed næstformand Morten Messerschmidt, der meldte sig som kandidat for en uge siden.

- Merete Dea Larsen ville aldrig nogensinde være et navn i forbindelse med en formandspost i DF, hvis det ikke er fordi, at partiet befinder sig i en kaotisk situation, siger Engell.

Han henviser til, at hun er et for ukendt navn til overhovedet at være i spil til en sådan post. Under normale omstændigheder.

- Hun ville næppe selv have meldt sig, hvis arvefølgen i DF havde været lige til at folde ud efter Kristian Thulesen Dahl, siger Engell med henvisning til den afgående formand.

Merete Dea Larsen sad i Folketinget for DF fra 2015 til 2019. Hun fik ikke genvalg i 2019, hvor partiet fik et skidt valg og mistede mange mandater. I øjeblikket er hun en del af DF's hovedbestyrelse.

Det er et andet skidt valg, der har ført til, at DF skal have ny formand. For efter sidste måneds kommunalvalg, hvor Dansk Folkeparti blev mere end halveret, meldte Kristian Thulesen Dahl, at han takker af som formand.

Det sker på et ekstraordinært årsmøde 23. januar. Kandidater har frem til 7. januar til at melde sig på banen. Og indtil videre er det altså Messerschmidt og Merete Dea Larsen.

I kulissen står Venstre tidligere næstformand Inger Støjberg måske klar. Flere DF-profiler har i lang tid bejlet til Støjberg, som i dag er løsgænger i Folketinget, og endda opfordret hende til at overtage formandsposten i DF.

Støjberg er ikke medlem af DF, og hun har tilmed en rigsretssag hængende over sig. Der falder afgørelse i den 13. december, og det er forventningen, at hun derefter vil melde noget ud om sin fremtid.

Messerschmidt har allerede meddelt, at han trækker sig som formandskandidat, hvis Støjberg vil være ny DF-formand. Samme garanti giver Merete Dea Larsen ikke.

Ifølge Hans Engell er der internt i DF en smule frustration over, at Støjberg ikke melder ud nu.

- Det skaber en uafklaret situation, hvor et stigende antal folk i DF synes, at Støjberg skylder en eller anden form for melding.

- For hvis hun ikke har tænkt sig at skifte til DF eller gå efter formandsposten, hvorfor melder hun så ikke det ud nu? Det skaber, kan jeg mærke, en vis frustration i DF. Selv blandt hendes tilhængere.

- Hun skylder at melde sig på banen, fordi formandskampen er ved at folde sig ud nu, siger Engell.

/ritzau/