Kommentator: Messerschmidt og Kofod har begået stor fodfejl

Morten Messerschmidt og Peter Kofod har begået en fodfejl ved ikke at være opmærksomme på, at Peter Kofod ikke kan overtage posten som politisk næstformand i Dansk Folkeparti, som vedtægterne ser ud nu.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

Makkerparret nævnte det ikke, da de præsenterede kandidaturet i weekenden.

- Det var jo ikke noget, som blev sagt, da man præsenterede det. Det kom med lidt i anden omgang, siger Hans Engell.

I weekenden fremlagde Messerschmidt og Kofod det, som at Messerschmidt stillede op som formand og Kofod som næstformand.

Men Peter Kofod kan ikke være politisk næstformand, fordi han ikke er medlem af folketingsgruppen og dermed ikke automatisk kan afløse Morten Messerschmidt.

Bagefter sagde Morten Messerschmidt, at man ville gå efter, at partiets vedtægter blev opdateret næste år på årsmødet.

- Det bruges jo nu helt tydeligt af dem, som ikke er begejstrede for Messerschmidt og Kofod, til at sige, at de jo ikke på forhånd kan regne med, at partiet er klar til at ændre vedtægterne, siger Hans Engell.

Det er tydeligt, at der er flere i partiet, som gerne ser, at Inger Støjberg overtager formandsposten, mener han.

Morten Messerschmidt har da også tidligere sagt, at han ikke vil stille op som formand, hvis Støjberg gør.

Han gentager det tirsdag.

- Der kommer ikke et kampvalg mellem Inger Støjberg og jeg, siger han.

Hans Engell mener, at knivene bliver hvæsset omkring Messerschmidt og Kofod. Derfor er der to scenarier, som han ser som mest sandsynlige.

- Enten så vælges Støjberg enstemmigt i fred og ro, eller også så siger hun nej, og så stiller Messerschmidt og Kofod op.

- Men så kommer der kampvalg - formentlig mellem to-tre forskellige kandidater, siger han.

/ritzau/