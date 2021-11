Kommentator: Messerschmidts udmelding skal lægge pres på Støjberg

Lørdag siger Morten Messerschmidt og Peter Kofod til Berlingske, at de er klar til at stille op som henholdsvis formand og næstformand, hvis Inger Støjberg ikke griber ud efter formandsposten.

Den udmelding har blandt andet til formål at lægge pres på Inger Støjberg, mener politisk kommentator Hans Engell.

- De lægger et pres på Inger Støjberg. Hun er nødt til inden alt for længe at komme med sin melding, om hun er klare til at gå ind eller ej.

- Det er klart, at der er nogle i partiet, det gælder selvfølgelig også Messerschmidt, der er utålmodige for at få en melding, siger Hans Engell.

Inger Støjberg har sagt, at hun skal overveje sin fremtid, indtil der falder dom i Rigsretssagen 13. december. Hun har indtil videre ikke villet sige, om hun har lyst til at være formand i Dansk Folkeparti.

Den politiske kommentator mener dog, at Inger Støjberg er tvunget til at sige, om hun vil være DF's næste formand, ganske kort tid efter at dommen i Rigsretten er faldet.

Hans Engell mener også, at de to DF'ere baner vejen for den tidligere venstreprofil, der nu er løsgænger i Folketinget.

- Stiller hun op som formand i Dansk Folkeparti, vil hun formentlig blive valgt enstemmigt, siger han.

Morten Messerschmidt og Peter Kofod forsøger med deres interview også at lave en alliance bestående af de to, Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg, mener Hans Engell.

- Det vil sige, at man laver en klub i partiet, siger Hans Engell.

I interviewet og den tilhørende kronik fremlægger de to DF'ere fem politiske punkter, hvis de kommer i spidsen. Et af punkterne er, at partiet skal gå efter at komme i regering, hvis der er et blåt flertal,

Med de punkter lægger de en stor afstand til den linje, som afgående formand Kristian Thulesen Dahl har stået for.

- Det er meget markant, hvordan de nærmest punkt for punkt tager afstand fra hans linje.

- For eksempel i spørgsmålet om regeringsdeltagelse. Thulesen Dahl havde det synspunkt, at det vigtigste var indflydelse, og ikke at man sad i regering. Det mener Messerschmidt og Kofod bestemt ikke, siger Hans Engell.

Han understreger, at det helt afgørende bliver, om Inger Støjberg vælger at stille op som formand eller ej.

- Hvis hun melder fra, så udgør Messerschmidt og Kofod en stærk duo. Det ville kræve mange muskler for andre i partiet at stille op og vinde i forhold til dem, siger han.

