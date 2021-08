Kommentator: Mette Frederiksen bygger platform til valgudspil

Tirsdag har regeringen inviteret politiske med- og modspillere samt en række meningsdannere til konference i Fredericia om fremtidens Danmark.

Og det er der en god grund til. Det mener politisk kommentator Hans Engell. Statsminister Mette Frederiksen (S) er så småt ved at gøre Socialdemokratiet parat til næste folketingsvalg.

- Det her er en af de første brikker i den platform, som Mette Frederiksen er ved at bygge som forberedelse til et kommende folketingsvalg.

- Dette er en lille brik til den platform, som handler om, at Mette Frederiksen vil have, at en kommende valgkamp skal handle om de udfordringer, Danmark står med de kommende 20-30 år, siger Engell.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tilbage i juni i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat varslede Mette Frederiksen blandt andet en tiårsplan. Den skal ifølge statsministeren gøre Danmark rigere, dygtigere og grønnere. Og det vil kræve "ambitiøse" reformer, sagde hun. Dog uden at blive konkret.

- Hun vil ikke have, at det kommende valg skal være et coronavalg, siger Engell.

- Hun vil til valg på et program, hvor Socialdemokratiet vil prøve at give nogle bud på løsninger til centrale områder for fremtidens samfund, siger Engell.

Han peger blandt andet på arbejdsmarkedet, uddannelse, integration, den offentlige sektor og erhvervslivets vilkår.

- Jeg tror, at Mette Frederiksen går efter et valg i første halvdel af 2023, siger Engell.

Casper Dall, politisk redaktør på Avisen Danmark, har ikke store forventninger til, at der kommer konkrete ting ud af selve konferencen. Her er der fokus på ti områder. Blandt andet uddannelse, klima, muligheder i land og by, integration, velfærd og udenrigspolitik.

- Det er Mette Frederiksens kickstart til at få sat dagsordenen omkring reformer på ti forskellige områder, hvor hun mener, at der er behov for, at politikerne kigger på, hvordan man kan gøre det bedre, siger Dall.

De politiske partier i Folketinget er med til konferencen, ligesom et hav af meningsdannere og eksperter deltager. Det gælder eksempelvis den tidligere amerikanske udenrigsminister John Kerry. Han er dog ikke fysisk til stede, men deltager i et optaget indslag. I dag er han USA's særlige klimaudsending.

Tegner, forfatter og filminstruktør Anders Morgenthaler, fodboldlandstræner Kasper Hjulmand samt YouTuber Laura Keil er også blandt deltagerne.

- Grunden til, at Mette Frederiksen gør det her, er, at hun gerne vil forsøge at styre, hvad der skal diskuteres på Christiansborg, siger Dall.

- Hun kan selvfølgelig ikke styre det hele. For der er også en virkelighed, der spiller ind. Men ved at tegne ti pejlemærker forsøger hun at definere, hvad der skal diskuteres i år og de næste år. Det er et forsøg på at holde dansk politik i jerngreb, hvor hun får mest mulig styring i Statsministeriet, siger han.

/ritzau/