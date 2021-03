Kommentator: Mødrene er Mette Frederiksens hovedpine

Ifølge kommentator ved Altinget Erik Holstein vil det ikke koste regeringen dyrt at tage børn i Syrien hjem.

Sagen om de 19 børn med dansk tilknytning, der sidder i flygtningelejre i Syrien, har udviklet sig til et reelt problem for statsminister Mette Frederiksen (S) og den socialdemokratiske regering.

Regeringens støttepartier presser voldsomt på for at få børnene hjem, også selv om det vil betyde, at deres mødre følger med. Men mødrene - der har rejst ned for at være med i Islamisk Stat - ønsker regeringen på ingen måde kommer til Danmark.

- Hvis Mette Frederiksen kan finde en måde at få tvangsfjernet børnene, så mener jeg, at hun kan slippe nogenlunde politisk uskadt fra det. Og jeg mener faktisk, at det er den eneste løsning, hun har, siger politisk kommentator ved Altinget, Erik Holstein, og fortsætter:

- Det øjeblik, hun begynder at tage mødrene hjem sammen med børnene, så begynder hun at få et rigtigt stort problem i forhold til troværdigheden i udlændingepolitikken.

Regeringen har stået på en relativt stram udlændingepolitik og ser umiddelbart ikke ud til at rokke sig, når det kommer til børnenes mødre. Det på trods af, at støttepartierne lægger et markant pres.

En ministerfyring af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) hænger i luften, men det vil heller ikke løse noget for støttepartierne, siger Erik Holstein:

- Støttepartiernes dilemma er, at politikken vil være den samme, om man så fyrer Jeppe Kofod eller ej. Deres helt generelle problem er, at der ikke er et flertal i Folketinget for deres politik, uanset hvad de gør.

- At fyre Jeppe Kofod er ikke noget, de ønsker at gøre. Men støttepartierne kan komme i en situation, hvor presset fra deres bagland betyder, at de må demonstrere, at de ikke bare stryger regeringen med hårene.

- Men det løser overhovedet ikke substansen i problemet for dem, siger Erik Holstein.

Ifølge kommentatoren er regeringens eneste mulighed at finde en måde, at få børnene hjem uden mødrene. De kan så anlægge sag ved menneskerettighedsdomstolen om retten til familiesammenføring, men det vil tage årevis.

- Det vigtige for Mette Frederiksen er nu at demonstrere, at hun gør alt, hvad hun kan, for at få børnene hjem. Hun vil stå meget stærkere, hvis det så ikke er muligt, fordi mødrene modsætter sig eller islamister, forhindrer det.

- Så er det ligesom ikke regeringen skyld mere, siger Erik Holstein.

Han vurderer ikke, at regeringen er truet af sagen. Men den er et problem for regeringen, fordi der ikke er et stort folkeligt flertal bag at holde børnene i Syrien samt at Mette Frederiksen tidligere har udråbt sig selv til at være "børnenes statsminister".

- Og så forpester den i den grad forholdet til støttepartierne og ikke mindst deres vælgere.

- Så den skal landes på en måde, hvor støttepartierne - ikke mindst til deres bagland - kan sige, at der rent faktisk er opnået noget, siger Erik Holstein.

