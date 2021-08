Kommentator: Naser Khaders exit kunne ikke undgås

Spørger man politisk kommentator Hans Engell, er de detaljer, der har været fremme om Naser Khaders opførsel, så grelle, at hans tilbagetræden var uundgåelig.

- De anklager, som blev rettet mod Khadar, havde en sådan styrke og detaljeringsgrad, at hvis ikke Khadar selv overbevisende kunne gendrive dem, så ville det være umuligt for ham at fortsætte i den konservative gruppe.

- Med de vidneudsagn, der var fra Danmarks Radio, skulle Khadar have en meget, meget stærk hånd, hvis han skulle klare den, og det havde han så ikke, siger han.

Naser Khader meddelte sin afsked onsdag formiddag på Facebook. En advokatundersøgelse fra De Konservative har givet et resultat, der gør, at Naser Khader ikke længere kan være medlem af partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det oplyste partiets formand Søren Pape Poulsen på et pressemøde ved De Konservatives sommergruppemøde.

Dermed mister partiet en vigtig profil, mener Hans Engell.

- For De Konservative er det et tab, fordi han har været en af de markante værdikrigere, siger han.

De første beskyldninger mod Naser Khaders opførsel kom i april.

I første omgang stod en række personer frem med fortællinger om, at Naser Khader havde truet med at klage til deres arbejdsgivere, hvis de udtalte sig kritisk om ham.

Senest fortalte en række kvinder i detaljer, hvordan Naser Khader havde krænket dem.

Hele sagen er tung for Søren Pape Poulsen og partiets politiske fremtid. Og den er ikke blevet håndteret helt skarpt, mener Hans Engell.

- Man kan ikke sige, at der har været tale om nogen meget håndfast og konsekvent håndtering af denne sag.

Spørgsmål: Men kunne Pape have gjort mere end at iværksætte en undersøgelse og vente på resultatet?

- Nu tænker jeg på, at det har været et langt forløb. Først sagerne om trusler. Og så kommer den næste runde, hvor det varer noget tid, inden man nedsætter en advokatundersøgelse, siger han.

/ritzau/