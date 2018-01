Kommentator: Nyt DF-pres kan ende med katastrofe for V og LA

Ultimatum fra DF om udlændingestramninger i bytte for ambitiøs skatteaftale er optrapning af konflikt.

Det er en klokkeklar optrapning af en i forvejen svær situation mellem Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, når DF-formand Kristian Thulesen Dahl kræver udlændingestramninger som betingelse for en "ambitiøs" skatteaftale.

Det vurderer Helle Ib, dagbladet Børsens politiske kommentator.

- Det vidner om ekstremt dybe spændinger mellem især DF og Liberal Alliance. Man skal ikke tro, at problemerne er løst, fordi der har været lidt julefred efter den 22. december. Tværtimod synes jeg, at vi har at gøre med en optrapning, siger hun.

22. december blev finansloven for 2018 stemt igennem i Folketinget.

Det skete efter et længere forløb, hvor Liberal Alliance indledningsvist truede med ikke at stemme for finansloven, medmindre der var en aftale om skattelettelser på plads inden.

Men regeringspartiet endte altså med at bøje sig. Aftalen blev, at der skal forhandles aftaler om skat og udlændinge på plads i det nye år.

DF-formanden kommer med meldingen i et interview i Jyllands-Posten lørdag.

Hvis ikke der kan landes en aftale om et paradigmeskift i udlændingepolitikken, må regeringen nøjes med en "mindre" skatteaftale, lyder det fra formanden for regeringens støtteparti.

Paradigmeskiftet skal sikre, at flygtninge kun får midlertidig beskyttelse i Danmark og hurtigst muligt vender tilbage til deres hjemland igen, skriver Jyllands-Posten.

Også en af TV2's politiske kommentator, Peter Lautrup Larsen, vurderer, at det højspændte politiske drama fortsætter.

- Fronterne er fuldstændig de samme. Skyttegravene er fuldstændig de samme med især Kristian Thulesen Dahl på den ene side og Liberal Alliance på den anden, siger han til TV2.

Helle Ib tør ikke spå om, hvad det kan ende med for regeringen.

- Men det står lysende klart, at hvis det ender med, at regeringen må nøjes med en mindre pakke med skattelettelser på tre til fire milliarder i alt, så er det en fuldtonet katastrofe for regeringen.

- Det er ikke bare i regeringsgrundlaget, men også for Venstre afsindigt vigtigt at få nogle gedigne skattelettelser hjem. Og LA er allerede gået voldsomt på kompromis med partiets ambitioner, siger hun.

