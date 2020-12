Kommentator om delberetning: Venstre står i et stort dilemma

Asylsagen deler Venstre i to og sætter partiet i et dilemma om Støjbergs fremtidige rolle, siger kommentator.

Instrukskommissionens delberetning sætter Venstre i et "meget stort" dilemma i forhold til Inger Støjbergs rolle som næstformand.

Det vurderer Jarl Cordua, politisk kommentator og medlem af Venstre.

Kommissionen konkluderer i en delrapport mandag, at Inger Støjberg blev advaret om ulovligheder i asylsag.

- Havde det været i hvilket som helst andet parti, havde det nok medført, at hun måtte fratræde. Men Inger Støjberg har taget Venstre som gidsel i den her sag, siger Jarl Cordua.

- Mange er fuldstændig ligeglade med, hvad kommissionen kommer med af konklusioner. For dem handler den her sag om barnebrude og ikke ret meget andet.

Sagen splitter Venstre op i to lejre, og det er derfor svært at se, hvad der kommer til at ske herfra, mener Jarl Cordua.

- Det er et meget stort dilemma. Skal man vælge ro på bagsmækken eller retssikkerhed. Det bliver spændende at se, hvad Jakob Ellemann-Jensen får ud af at læse den her delberetning.

Jarl Cordua vurderer heller ikke, at Inger Støjberg har i sinde at rykke sig på trods af Instrukskommissionens delberetning.

- Inger Støjberg vil nok bare sige, at I kan ikke flytte mig, medmindre I vil have krig på kniven.

Inger Støjberg skriver på Facebook, at hun "ikke har afgivet en ulovlig ordre" i instrukssag. Men hun medgiver, at der er begået "fejl".

/ritzau/