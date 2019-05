Kommentator om måling: Kan blive ekstra dyrt for de blå

Ifølge den første Voxmeter-måling efter valgudskrivelsen ligger tre partier lige under spærregrænsen.

Det er noget af det værste, der kan ske.

Sådan beskriver politisk kommentator Søs Marie Serup en ny Voxmeter-måling og dens betydning for den borgerlige fløj.

Ifølge målingen ligger tre partier - Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Stram Kurs - lige under spærregrænsen på to procent.

Både Kristendemokraterne og Nye Borgerlige får i målingen opbakning fra 1,8 procent af vælgerne, mens Stram Kurs står til 1,6 procent.

- Vi har hele tiden holdt øje med, at der var en stor risiko for stemmespild i blå blok. Men med tre partier, som nu ligger lige under spærregrænsen ifølge meningsmålingerne, får man det maksimale stemmespild, der er muligt.

- Det tegner til at blive op i nærheden af de seks procent, og det er virkelig meget for en blok at stå til at hælde i kloakken, siger Søs Marie Serup.

Hun understreger dog, at der er en stor usikkerhed i meningsmålingerne, hvad angår de små partier nær spærregrænsen.

Konkret er der en statistisk usikkerhed på 0,8 procentpoint for både Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Det betyder, at Kristendemokraterne og Nye Borgerlige kan have et sted mellem 1,0 procent og 2,6 procents opbakning fra vælgerne.

Stram Kurs kan ligge et sted mellem 0,8 procent og 2,4 procent.

Partiet Klaus Riskær Pedersen, som også kæmper for at komme ind i Folketinget, ligger noget længere nede i Voxmeter-målingen end de andre bejlere med opbakning fra 0,2 procent af vælgerne.

Hvis partierne uden for Folketinget skal have en chance for at komme over spærregrænsen, er det vigtigt, at vælgerne rent faktisk tror på, at det nytter noget at sætte kryds ved dem, forklarer Søs Marie Serup.

- Det er værd at bemærke, at Klaus Riskær Pedersen-partiet ligger så lavt nu, at det vil være meget svært for ham at overbevise vælgere om, at de skal satse på det projekt, siger hun.

Den seneste måling er foretaget fra tirsdag den 7. maj til torsdag den 9. maj, og den bygger på telefoninterview med 1011 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover.

Folketingsvalget skal afholdes på grundlovsdag den 5. juni, og Søs Marie Serup minder om, at meget kan nå at ske i løbet af valgkampen.

- Når vi nærmer os slutningen, tager folk også stilling til de nye partier på en ny måde. Og der vil være flere, som tænker over, at de risikerer at spilde deres stemme, og som derfor vil søge mod partier, som de er sikre på, bliver valgt ind, forklarer Søs Marie Serup.

/ritzau/