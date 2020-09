Kommentator om Messerschmidt-melding: En usædvanlig borgfred

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har i Jyllands-Posten peget på Morten Messerschmidt som sin efterfølger.

Der er lørdag sluttet en usædvanlig borgfred i toppen af Dansk Folkeparti (DF), hvor partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, har peget på næstformand Morten Messerschmidt som sin efterfølger.

Da Messerschmidt blev udpeget som næstformand i starten af august, ville Thulesen Dahl på daværende tidspunkt ikke udpege ham som kronprins. Nu peger han dog på næstformanden som sin efterfølger i et interview med Jyllands-Posten.

Det kan være med til at lukke uroen ned i partiet. For den er der ikke er råd til hos DF. Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Både Kristian Thulesen Dahl og Morten Messerschmidt er klar over, at hvis partiet skal frem, og de skal vinde noget af det tabte tilbage, så kræver det, at de to kan fremstå enige, siger Hans Engell.

Efter meldingen fra DF-formanden har Morten Messerschmidt sagt til TV2, at han er klar til at gå efter formandsposten, når den tid kommer. Og netop det, at Kristian Thulesen Dahl ikke sat tidspunkt på sin afgang, er ifølge Hans Engell usædvanligt.

- Messerschmidt tager imod udnævnelsen, vel vidende at antallet af kronprinser i dansk politik, som aldrig nåede at blive konger, er længere end Roskilde Landevej, siger Hans Engell.

Spørgsmålet er så, hvor længe borgfreden holder. Hans Engell tror dog ikke, at Thulesen Dahls tid i formandsstolen er forbi i den nærmeste fremtid.

- Jeg tror, han vil tage det næste folketingsvalg, og hvis det bliver en tabersag, og han ikke får vendt udviklingen, så kan det godt være, at han smutter.

- Hvis han kan genvinde en fire-fem mandater, så vil det også blive betragtet som en sejr. Men jeg kan slet ikke forestille mig, han går af på nuværende tidspunkt, vurderer han.

Det næste folketingsvalg skal afholdes senest 4. juni 2023.

/ritzau/