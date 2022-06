Kommentator om trusler: Der er stadig loft for kontanthjælp

Støttepartierne Enhedslisten og SF har truet med valg, hvis ikke kontanthjælpsloftet blev afskaffet i en aftale om sociale ydelser. Tirsdag er begge partier gået med i en aftale, som omdanner loftet og tilfører flere penge til systemet.

Men der er stadig et loft, fremhæver politisk analytiker ved Altinget Erik Holstein om aftalen, som partierne har kæmpet for at få på plads inden valget.

- Det her var en bunden opgave, som regeringen skulle løse inden valget. Man skulle lande en aftale, som Enhedslisten og SF kunne se sig i. Der kommer ikke meget mere ind i det, end man har haft de sidste tre år, siger han.

Han peger dermed på, at det midlertidige børnetilskud gøres permanent, tilskud til fritidsaktiviteter, og at kontanthjælpsmodtagere får ret til statsbetalt medicin efter et år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kontanthjælpsloftet omdannes til en indkomsttrappe, som dog også indeholder et loft over, hvor meget en borger kan modtage i sociale ydelser.

Ifølge den politiske analytiker er de forskellige tilskud nok til, at støttepartierne kan være glade.

- For regeringen og støttepartierne er det lykkedes ret godt. Man har løst cirklens kvadratur. Støttepartierne har fået noget til baglandet.

- Regeringen kan stå på det uden at blive rullet over af de borgerlige, som vil sige, at de giver flere penge til arbejdsløse indvandrere, siger Erik Holstein.

Han henviser til, at der er forholdsmæssigt flere udlændinge og efterkommere, som modtager sociale ydelser.

/ritzau/