Kommentator om V-uro: Lavinen ruller og bliver svær at stoppe

V-bagland kræver i kronik nyt formandskab. Kronikken er en "kæberasler" til formandskabet, mener kommentator.

Det vidner om, at det står "meget slemt til" i Venstre, når personer i baglandet med navn går ud og kritiserer ledelsen og kræver et nyt formandskab.

Sådan lyder vurderingen fra Helle Ib, politisk kommentator hos Børsen.

- Det er efterhånden en kliché, men det bliver meget svært at putte den her ånd tilbage i flasken.

- Det er klart, at i det øjeblik lavinen begynder at rulle med folk, der siger så hårde ting til citat og forlanger ledelsens afgang, så bliver det meget, meget sværere at stoppe, siger hun.

I en kronik i Jyllands-Posten kræver Bent Jørgensen, byrådsmedlem for Venstre i Roskilde Kommune, og Kåre Ghisler Fuglsbjerg, næstformand for Venstre Roskilde Midt, en ny ledelse i partiet.

I hårde vendinger kritiserer de formandskabet, som de mener, har gjort skade på partiet.

Der er ikke tale om fremtrædende V-profiler, som udtrykker kritik af formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V).

Men kritikken vækker alligevel genklang, hvilket der ifølge Helle Ib er god grund til.

- Det er, fordi det, de giver udtryk for - og lægger navn til vel at mærke - dækker over frustrationer, der trives bredere i Venstre.

- I lyset af Lars Løkke Rasmussen og gruppens forsøg på at pakke den her konflikt ned og få gruppen til at forholde sig i ro, så vidner den her kronik om, at det er meget, meget slemt i Venstre, siger Helle Ib.

Hun mener, at der er tale om en "kæberasler" til både den politiske linje, til topledelsen og til det samlede formandskab.

Helle Ib tør ikke gisne om, hvad fremtiden bringer for partiet.

De to kronikører i Jyllands-Posten mener, at politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) skal være ny formand, mens Stephanie Lose (V) bør overtage tjansen som næstformand.

Helle Ib understreger i den forbindelse, at det vil kræve, at de to V-profiler er interesserede i at tage over. Det vides nemlig ikke, om det er tilfældet. Derfor er det svært at vurdere, hvad der kommer til at ske i partiet.

I en mail til Jyllands-Posten skriver Jakob Ellemann-Jensen, at Venstres ledelse "anerkender til fulde, at der har været meget uro i de seneste uger. Men vi er også enige om, at vi har en rigtig stærk ledelse i Venstre".

Eventuelle ændringer i Venstres formandskab kan først ske i november, når der er landsmøde, medmindre Løkke eller Jensen trækker sig inden.

