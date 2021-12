Kommentator: Pape tager et skridt mod statsministerkandidatur

Søren Pape Poulsen har taget et forsigtigt først skridt mod at melde sig som statsministerkandidat.

Han åbner samtidig for et opgør i blå blok, hvor Venstre og Konservative hver især vil forsøge at få de andre partier bag sig.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Hans Engell.

Vurderingen kommer, efter at Søren Pape i interviews med Politiken og Avisen Danmark har udtalt, at det skal være partiet med flest mandater i ryggen, som skal være forhandlingsleder, hvis blå blok har flertal efter næste valg. Altså ikke nødvendigvis det største parti målt på stemmer.

- Pape har ikke tidligere villet tale om det emne (statsministerkandidat, red.), men med de gode meningsmålinger er han nødt til at tage hul på det og byde ind.

- Han åbner stille og roligt døren for, at han selv kan stå frem som statsministerkandidat.

- Det ville være en skuffelse for Papes egne vælgere, hvis han ikke forsigtigt begynde at række ud efter statsministerposten, siger Hans Engell.

Hos Dansk Folkeparti siger afgående formand Kristian Thulesen Dahl til Politiken, at meldingen er en "game changer", fordi det giver de andre partier større indflydelse på, hvordan man vil gøre efter et valg.

Hans Engell er enig i, at både Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Søren Pape Poulsen vil forsøge at få de andre partier i blå blok bag sig.

- Vi skal nok regne med, at både Pape og Ellemann vil bruge 2022 på at gøre sig lækre over for de andre partier i blå blok.

- Problemet er bare, at de krav, som særligt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige disker op med, er meget svære for både Venstre og Konservative at imødekomme, siger han.

Hans Engell fremhæver, at særligt Nye Borgerliges krav til en fuldstændig omskrivning af udlændingepolitikken ikke vil være muligt for nogen af de to største partier i blå blok at levere på.

Ifølge den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter er de to partier stort set lige store med omkring 15 procent af stemmerne. Rød blok har flertal med 52 procent af stemmerne.

Hans Engell forventer uanset hvad, at det først vil stå klart efter næste folketingsvalg, hvem der i sidste ende bliver statsministerkandidaten i blå blok.

/ritzau/