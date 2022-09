Kommentator: Papes partner var blevet et politisk problem

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har brugt sit privatliv og forholdet til ægtemanden Josue Medina Vasquez Poulsen aktivt som en del af fortællingen om sig selv som politiker.

Derfor var statsministerkandidaten Pape presset af den seneste tids historier om Josue Medina Vasquez Poulsen, som han nu skal skilles fra.

Det siger Avisen Danmarks politiske redaktør, Casper Dall.

- Der har været nogle ting om Papes partner, der tilsyneladende ikke har stemt helt overens med virkeligheden, og det er selvfølgelig et politisk problem for Pape, at Pape selv har været ude at bruge sin partners historik så aktivt, som han har, når det så viser sig ikke at holde vand, siger Dall.

Pape annoncerede bruddet i et Facebook-opslag onsdag morgen. Hvad der er årsagen til, at parret går fra hinanden, fremgår ikke af opslaget, men det kommer efter nogle uger, hvor Josue Medina Vasquez Poulsen har været en del i medierne.

I sidste uge beklagede Pape, at hans mand har sagt forkerte ting, som Pape selv har viderebragt i offentligheden.

- Når man melder sig som statsministerkandidat, kommer man helt automatisk i et andet spotlight, og der kommer et andet fokus på det, man har sagt, og det, man siger, siger Dall.

I sidste måned meldte Pape sig som statsministerkandidat, og siden er der skruet gevaldigt op for interessen for både ham og partiet.

Derfor er de ting, Pape tidligere har viderebragt, også blevet trykprøvet på en helt anden måde, end hvis han bare var partiformand, fortæller Dall.

Da Pape for første gang præsenterede Josue Medina Vasquez som sin kæreste i 2014, fortalte Pape blandt andet, at kærestens onkel var præsident i Den Dominikanske Republik. Den information er blevet gentaget i flere medier.

Men siden er det kommet frem, at Papes ægtemand ikke er nevø til den tidligere præsident Danilo Medina Sánchez biologisk set.

Efterfølgende er flere historier dukket op. Der er blandt andet sået tvivl om, hvorvidt Josue Medina Vasquez Poulsen er jøde, hvilket Pape ifølge Ekstra Bladet har sagt på en konference for antisemitisme.

Venner og menighedsfæller til ægtefællens forældre har til mediet fortalt, at familien i virkeligheden var en del af det kristne trossamfund Syvende Dags Adventistkirken.

Hvilke konsekvenser hele sagen får for Pape og partiet, er ikke til at sige, vurderer Dall.

- Det er op til vælgerne. Dette er afslutningen af et meget komprimeret og intenst forløb på nogle få uger, og vi ved ikke, hvad der ligger til grund for den beslutning, som Pape og hans partner har meldt ud.

- Det kan være det, der er skrevet om i medierne. Men det kan også være noget andet, siger Dall.

