Kommentator: Radikale evner ikke at rumme deres egne talenter

Ida Auken og Jens Rohde har denne uge forladt De Radikale, og det tyder på manglende rummelighed i partiet.

Ida Auken har noget, der minder om Danmarks stærkeste profil på klimaområdet blandt folketingspolitikerne, så det er et tegn på stor rigdom, hvis man i Radikale Venstre mener, at man kan undvære hende.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Søs Marie Serup, der er tidligere pressechef i Venstre, efter at Auken fredag har meddelt sin afgang til fordel for en plads hos Socialdemokratiet.

- Det er en rigdom, som Radikale Venstre ikke har lige nu. Det kunne være et stort parti, hvis de havde en større rummelighed, siger Søs Marie Serup, der ikke er overrasket over Aukens exit.

- Det er et tegn på et opbrud hos De Radikale, som stadig har nogle ledelsesmæssige problemer. Det er svært for Sofie Carsten Nielsen at lande som leder, men det er et grundvilkår for De Radikale, at de altid er uenige internt.

- Så pilen peger på ledelsen og måden, man arbejder på, når man ikke kan holde på sine profiler, vurderer hun.

Også Jens Rohde meddelte tidligere på ugen, at han forlod partiet for at blive løsgænger.

I de senere år har også politikere som Uffe Elbæk, Anders Samuelsen, Naser Khader og Simon Emil Ammitzbøll-Bille forladt partiet.

- De har alle skabt store bevægelser i dansk politik, så der er tegn på en stor afskalning fra Radikale Venstre, som har stor effekt.

- Det er noget, man må tænke sig grundigt om i partiet, for noget tyder på, at de ikke evner at rumme deres egne talenter, siger Søs Marie Serup.

/ritzau/