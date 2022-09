Kommentator: Radikales fastholdelse af valgtrussel er et selvmål

De Radikales valgkrav og fastholdelsen af den i den nuværende situation giver ikke mening for mange mennesker.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

Tirsdag aften slog De Radikales politiske leder på sociale medier fast, at partiet fastholder sin valgtrussel trods de "foruroligende informationer fra Østersøen".

Sofie Carsten Nielsen henviste til gaslækagerne i Østersøen. Dem har statsminister Mette Frederiksen (S) betegnet som bevidste handlinger.

- For De Radikale begynder det krav, som de stillede før sommerferien at blive noget af en boomerang, siger Engell.

- Flere og flere vælgere har svært ved at forstå, at vi på et tidspunkt, hvor vi befinder os i en international krise, hvor Danmark er stærkt involveret i krigen i Ukraine, og hvor vi har en energi- og forsyningskrise, så skal holde folketingsvalg i utide, fordi De Radikale gerne vil have renset luften, siger Engell.

Det næste folketingsvalg skal senest afholdes 4. juni næste år. Men De Radikale har truet med at vælte regeringen, hvis Mette Frederiksen ikke udskriver valg senest 4. oktober. Altså i næste uge.

De Radikale vil have renset luften i dansk politik, var partiets melding før sommerferien efter Minkkommissionens kritik af regeringens ageren under coronakrisen og aflivningen af alle mink i Danmark.

Sofie Carsten Nielsen hæfter sig ved, at episoderne i Østersøen det ikke er et angreb mod Danmark, selv om episoderne har fundet sted tæt på Danmark.

Regeringen vil ikke spekulere i, hvem der står bag, så det er fortsat uvist. Regeringen vil heller ikke gætte på, hvilke motiver der kan ligge bag.

Hans Engell vurderer, at De Radikale vil fastholde sit valgkrav, selv om situationen omkring Østersøen skulle udvikle sig yderligere.

- Vi ved ikke, om det her er begyndelsen på en russisk måde at føre krig på. Men vi ved, at det her får betydning for det danske og svenske beredskab, og vi er i en situation, hvor den reelle trussel rykker tæt på dansk område.

- Det gør nok, at mange vil tænke, om det er ikke er nu, at vi skal koncentrere os om landets sikkerhed og ikke gå ud i en valgkamp.

- Jeg mener, at De Radikale har begået noget af et selvmål med det her ultimatum, siger han.

