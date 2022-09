Kommentator: Radikales skiftende meldinger om Rwanda er en rodebutik

Det er sædvanligvis den politiske leder, der kommer med store strategiske udmeldinger.

Men det er for De Radikale sket flere gange, at en ordfører har sagt noget, hvorefter en partifælle har skærpet den strategiske udmelding. Ifølge politisk kommentator Hans Engell ligner det en rodebutik.

- De radikale meldinger fra forskellige ordførere ligner en rodebutik. Det er helt ved siden af skiven, når der kommer meldinger om Rwanda.

- Det er en rodet butik, hvor den ene ordfører overhaler den anden. Normalt vil man have en fast procedure for alle meldinger, der vedrører det strategiske, siger han.

Udlændingeordfører Kathrine Olldag (R) sagde i sidste uge, at partiet vil trække støtten til en regering, når den konkret flytter asylansøgere til Rwanda.

Kulturordfører Zenia Stampe (R) præciserede på Twitter, at partiet ikke kan være støtteparti for en regering, der fastholder at ville sende asylansøgere til Rwanda.

Siden har politisk ordfører Andres Steenberg (R) sagt, at der ikke var behov for at præcisere udmeldingerne. Han har dog sagt til flere medier, at det er det sidste, der gælder.

Ifølge Engell skaber det et forvirrende billede, og i sidste ende er det leder Sofie Carsten Nielsens ansvar.

- Ledelsesmæssigt sejler De Radikale afsted. Det er ikke tilfældige ordfører, der skal komme med meldinger om røde linjer. Det er partileden, der skal stå for det.

- Det tyder på, at Sofie Carsten ikke har meget greb om folketingsgruppen, siger Hans Engell.

