Politisk kommentator ser ræson i, at De Konservative og Pape tirsdag lancerer et udspil rettet mod banderne.

Kommentator: Retsudspil er et sikkert kort for Pape

Med et tryghedsudspil på retsområdet søger De Konservative og Søren Pape Poulsen tilbage til en sikker havn i en tid med dårlige målinger for både partiet og formanden.

Det siger Casper Dall, politisk redaktør på Avisen Danmark.

De Konservative vil blandt andet skærpe straffen for vold og voldtægt markant, ligesom flere bander ifølge partiet skal forsøges opløst.

- Når man er ude i stormvejr, som De Konservative og Søren Pape Poulsen er og har været i et godt stykke tid, er man ofte tilbøjelig til at søge tilbage til en sikker havn. Der må man bare sige, at retspolitikken er et godt sted for De Konservative at være.

- Det er også et emne, hvor Pape, der har dårlige personlige målinger, er inde i stoffet. Så det var nærmest forventet, at K på et tidspunkt i valgkampen ville komme med et udspil på området.

En Voxmeter-måling giver ellers ikke nogen indikationer på, at det er et emne, der vinder særlig mange vælgere.

Kun 0,4 procent angiver i en måling foretaget i uge 40 over vælgernes højest prioriterede emner kriminalitet som et af de tre vigtigste.

Lidt flere peger på udlændingepolitikken, 7,9 procent, mens emner som klima, sundhed og inflation ligger meget højere.

Alligevel mener Casper Dall, at et udspil på retsområdet giver mening. Han henviser også til, at regeringen (S) spillede ud med en bandepakke, kort før valgkampen officielt gik i gang.

- En ting er store globale megakriser - energikrisen, krigen i Ukraine og inflation - som er globale udfordringer, hvor de danske politikere næppe kan give den fulde løsning.

- En anden ting er kriminalitetsområdet, hvor de danske politikere rent faktisk har en mulighed for at gøre en indsats, der kan virke og være effektiv. På den måde er det nok et område, der stadig optager en del danskere, selv om det næppe er det, der holder dem søvnløse om natten, siger Dall.

Casper Dall har hele tiden forventet, at der vil komme et udspil rettet mod borgernes tryghed fra De Konservative.

- Faktisk kan det undre, at det ikke er kommet tidligere, siger han.

/ritzau/