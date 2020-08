Kommentator: S står utrolig godt et år efter valget

Regeringens håndtering af coronakrisen kan ses i meningsmålingerne, siger politisk kommentator Erik Holstein.

Efter at have været lidt mere end et år i regering står Socialdemokratiet "utrolig godt" ifølge politisk kommentator og journalist på Altinget Erik Holstein.

- Det har vist sig at være en regering, der har været helt ekstremt velforberedt. Den har vist en betydelig grad af vilje til at sætte sig igennem politisk - også overfor embedsværket.

- Det er jo den mest strategisk tænkende regering, vi har haft i hvert fald siden Anders Fogh Rasmussen (V, statsminister fra 2001-2009, red.), siger han.

I den seneste meningsmåling fra analyseinstituttet Voxmeter står socialdemokraterne til at få 32,9 procent af stemmerne. Det svarer til 59 mandater. Derimod står et parti som Venstre til at få 17,8 procent, hvilket vil udløse 32 mandater.

Regeringspartiets popularitet i meningsmålingerne kan forklares ud fra håndteringen af coronakrisen, som regeringen ifølge Erik Holstein har klaret "mægtig godt".

- De formåede at spille coronakrisen, og det at vi skulle vise solidaritet, tage hensyn til hinanden, passe på de svageste, ind i en socialdemokratisk fortælling.

Socialdemokratiet vil onsdag klokken 15 afholde pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde i Gråsten.

/ritzau/