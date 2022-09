Kommentator: Sådan klarede statsministerkandidaterne sig i debat

Søndag aften bød på en debat mellem de tre kandidater, der skal kæmpe om at blive statsminister efter det forestående valg. Og det var ifølge politisk kommentator Noa Reddington en spændende debat, vælgerne blev præsenteret for.

Han mener, at debatten fik vist både styrker og svagheder hos kandidaterne. Og at den var "meget jævnbyrdig".

* Statsminister Mette Frederiksen (S):

Statsminister Mette Frederiksen blev udfordret på spørgsmålet om, hvem i den offentlige sektor, der skal have mere i løn.

-Statsministeren kommer til at skulle blive mere præcis på, hvad hun mener, ellers er hendes troværdighed i skudlinje, siger Noa Reddington.

Samtidig er det tydeligt, at hun ikke bryder sig om at blive kaldt magtfuldkommen, og at blive kritiseret for sin håndtering af minkerhvervet.

Omvendt kom hun til at fremstå som den grønne kandidat, og hun får fremstillet, at Søren Pape har svært ved at argumentere sin økonomiske plan i bund.

* Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen:

Noa Reddington mener, at det er interessant at se Ellemann-Jensen i aftenens debat.

- Han fremstod cool i forhold til, at han er i gang med at styre Venstre mod det værste folketingsvalg i 40 år, og at han er gået fra at være de borgerliges statsministerkandidat til at være nummer to.

Han mener, at han fik balanceret "alle de forfærdelige balancer", han skal håndtere i forhold til både De Konservative, sit bagland og regeringen.

- Omvendt bliver han nødt til at få noget kant. Han bliver nødt til at komme med noget politisk, hvor man lytter, siger Noa Reddington.

* De Konservatives formand, Søren Pape:

Søren Pape har svært ved at blive konkret på sin økonomiske plan. Han har svært ved at argumentere den i bund, mener Noa Reddington.

Omvendt klarede han den godt i forhold til sundhedssektoren og manglen på sygeplejersker.

- Man må sige, at det lykkes for Pape at få trykket i bund og få udstillet, at statsministeren måske er gået lidt i panik i forbindelse med valget. Og at det ikke helt hænger sammen i forhold til, at man lavede et lønindgreb i forhold til sygeplejerne sidste år.

/ritzau/