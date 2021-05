Kommentator ser Alex Vanopslagh som LA-håb i svær tid

Erik Holstein mener, at Liberal Alliance er blevet klemt af Nye Borgerlige, og at meget hænger på formanden.

Lidt over spærregrænsen. Lidt under spærregrænsen. Og lidt over spærregrænsen igen.

Sådan har tilværelsen gennem nogle år set ud for Liberal Alliance, når det tidligere regeringsparti har kunnet studere meningsmålinger fra diverse analyseinstitutter.

Det er ikke længere Liberal Alliance, der sætter dagsordenen i dansk politik, sådan som partiet i nogen grad gjorde det som en del af VLAK-regeringen fra 2016 til partiets nærmest katastrofale valg i 2019.

- Rent politisk udfordres Liberal Alliance af, at Nye Borgerlige har snuppet den økonomiske del af deres dagsorden og nærmest har trumfet dem dér. Det er et problem, siger Erik Holstein, politisk kommentar hos Altinget.

- Der er ingen tvivl om, at en del af LA's vælgersegment også gik ind for en relativt hård udlændingepolitik, samtidig med at de havde en liberalistisk dagsorden.

- Den del vil være mere sindet til at stemme på Nye Borgerlige nu. LA er låst lidt fast, måske er det derfor, de ikke går mere frem i meningsmålingerne, siger han før LA's landsmøde lørdag i Vejle.

Erik Holstein mener, at meget i Liberal Alliance, hvis folketingsgruppe består af Alex Vanopslagh, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen, hænger på førstnævnte.

- Jeg synes, at Vanopslagh har klaret sig glimrende og markeret sig rigtig godt, selv om han var ukendt fra starten. Han har markeret sig rigtig godt i debatter i Folketinget og i dueller med statsminister Mette Frederiksen (S), siger Erik Holstein.

Alex Vanopslagh blev efter halvandet år som medlem af Københavns Borgerrepræsentation valgt ind i Folketinget ved valget i 2019.

Med daværende partileder Anders Samuelsens farvel til Folketinget som led i LA's tilbagegang fra 13 til 4 mandater - senere sagde også Simon Emil Ammitzbøll-Bille farvel - stod den dengang 27-årige Vanopslagh kort efter valget pludselig som LA's leder.

Erik Holstein vurderer, at Alex Vanopslagh har været medvirkende til, at Liberal Alliance ikke er røget helt til bunds.

- Han har valgt nogle lidt mere perspektivrige dagsordener nogle gange. I stedet for at de har råbt på topskattelettelser, som blev en parodi, har han også budt ind på emner som afbureaukratisering i den offentlige sektor.

- Det er en dagsorden, der er en del musik i for LA. Det er ikke kun en dagsorden, der kunne interessere nogle højtlønnede vælgere i Gentofte, men det kan også appellere til nogle lidt andre vælgergrupper, siger han.

/ritzau/