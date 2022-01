Kommentator ser ikke DF-nedsmeltning trods giftig cocktail

Fronterne bliver trukket op mellem kandidaterne til formandsposten i Dansk Folkeparti. Og det i en grad, hvor det er svært at se dem alle fortsætte i partiet efter et valg, vurderer Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

Det gør han, efter at de to ledende kandidater, Morten Messerschmidt og Martin Henriksen, i weekenden har tilkendegivet, at de ikke ser plads til hinanden i ledelsen af partiet, hvis de skulle vinde.

- Hverken Morten Messerschmidt eller Martin Henriksen vil være i stand til at samle partiet som sådan.

- De personlige modsætninger - specielt mellem de to - er så store, at jeg ikke tror, de i længden vil kunne være i samme parti, siger Erik Holstein og fortsætter:

- Det vil jeg faktisk anse som udelukket. Vinder Messerschmidt - som meget tyder på - så tvivler jeg meget på, at Henriksen er i partiet om et år.

Efter Alternativets formandsskifte i starten af 2020 kollapsede folketingsgruppen, hvor størstedelen simpelthen forlod den. Efter Venstres formandsskifte slap folketingsgruppen med et par enkelte exitter.

Det er sværere at forudse, hvad der vil ske med Dansk Folkepartis gruppe, siger kommentatoren.

Bent Bøgsted støtter Martin Henriksens kandidatur, og Liselott Blixt har sagt, at hun frygter en ny kurs, og at hun skal kunne se sig selv i en ny formand.

- Jeg er mere i tvivl, når det kommer til folketingsgruppen. De udmeldinger, der har været, behøver ikke at betyde, at gruppen bliver splittet, siger Erik Holstein og fortsætter:

- Men det er en svær situation. For ligesom med Socialdemokratiet og De Konservative i 1990'erne er det en blanding af politiske modsætninger og personlige modsætninger. Det er altid enormt giftigt.

Derfor vurderer Erik Holstein heller ikke, at de interne stridigheder i Dansk Folkeparti vil være lagt i graven, når der 23. januar er valgt ny formand.

- Men jeg ser heller ikke, at partiet bliver atomiseret. Og der bliver ikke tale om en total nedsmeltning af Dansk Folkeparti, det gør der ikke, siger han.

/ritzau/