Kommentator ser Langeland-sag som svagt håndværk af regeringen

Noa Redington mener, at det kuldsejlede udrejsecenter på Langeland er endnu en dårlig sag for regeringen.

Regeringen ser skidt ud i forløbet om det nu kuldsejlede udrejsecenter for kriminelle afviste asylansøgere, som regeringen ønskede at etablere på Langeland fra næste år.

Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

- Jeg synes, at regeringen ser forpjusket ud. Man skal huske, at regeringen gik til valg (i 2019, red.) på, at man kunne finde en løsning, som ikke var Lindholm, og som var en anden end Kærshovedgård, fordi det var på tide, at Midtjylland blev aflastet.

- Man gik til valg på, at der var en løsning, det handlede bare om at tænke sig godt om og skrue tingene sammen på den rigtige måde.

- Det viste sig, at det var der ikke, og meget af det hænger sammen med timingen og svagt politisk håndværk, siger han.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) holdt tirsdag aften møde med Folketingets partier for at finde en løsning om et udrejsecenter.

Det skete ikke, fordi hele blå blok samt SF havde modsat sig etableringen af udrejsecentret på Langeland.

Regeringen havde planlagt, at centret skulle aflaste Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast, hvor både kriminelle og ikke-kriminelle afviste asylansøgere bor i øjeblikket.

Den daværende VLAK-regering lancerede med Dansk Folkeparti som støtteparti i 2018 planen om at etablere et udrejsecenter for de kriminelle asylansøgere på øen Lindholm i Stege Bugt, hvilket Socialdemokratiet var og er imod.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange sagt, at regeringen inden sommerferien ville fremlægge en plan for, hvor udrejsecentret skulle ligge.

Det var en dårlig idé, mener Noa Redington. Ikke mindst med tanke på, at der er kommunalvalg 16. november, og ingen kommune ønsker at huse de kriminelle afviste asylansøgere.

- Det er ret indlysende, at timingen var dårlig så tæt på et kommunalvalg. Så har du virkelig galvaniseret det kommunale Danmark, der er ingen, der vil have centret, siger han.

- Så tæt på et kommunalvalg betyder det også, at partierne på Christiansborg bliver meget sværere og tunge at danse med. Så man har skabt de optimale betingelser for, at det ikke kunne lade sig gøre.

- Men man gik til valg på, at det kunne man fikse, og det kunne man så ikke i virkelighedens verden. Og på den måde bliver Langeland lidt et symbol på den udlændingepolitik, Socialdemokratiet gik til valg på i 2019.

- I virkelighedens verden har den vist sig ikke at kunne lade sig gennemføre med et knips, siger Noa Redington.

Han nævner andre eksempler som regeringens ambitioner om at skabe modtagecentre for asylansøgere uden for Danmark samt de tre danske kvinder i Syrien, der havde tilsluttet sig Islamisk Stat, og som regeringen nu modvilligt vil lade komme til Danmark sammen med deres børn.

- Der er rigtig mange ting, hvor man, når man kigger på det, så er hovedhjørnestenen i Socialdemokratiets udlændingepolitik ikke rigtig blevet til noget, siger Noa Redington.

Den politiske kommentator forventer, at debatten om, hvor udrejsecentret skal ligge, kommer til at være på vågeblus frem til kommunalvalget.

- Det, man kan sige med ret stor sikkerhed, er, at SF's borgmester på Langeland (Tonni Hansen, red.) nok skal få et fint valg.

- Men man kan sige, at spørgsmålet om et udrejsecenter bliver en af de helt varme kartofler ved næste folketingsvalg, siger Noa Redington.

/ritzau/