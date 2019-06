Kommentator ser pres for at danne regering før fredag

Der er ingen formel grænse for, hvor længe S og støttepartierne kan forhandle. Politisk tikker uret dog.

Mandag aften trak kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) lederne for hendes støttepartier til forhandlinger på sit kontor. Og efter at den 19. dags forhandlinger om regeringsdannelse var slut, nævnte Mette Frederiksen for første gang, at "forhandlingerne ikke kan vare for evigt".

Mens grundloven ikke foreskriver, at der skal være en regering på plads efter et bestemt tidsrum, er der ved at være pres på. Det mener politisk kommentator Noa Reddington.

- Der er som sådan ikke nogen reel deadline, selv om det selvfølgelig vil være noget upraktisk ikke at have en regering, når der skal fremlægges finanslov til august.

- Men der er et psykologisk og politisk pres i, at Danmark går på sommerferie på fredag. Og er der ikke dannet en regering der, så bliver det en noget flad fornemmelse.

- Det skal gerne være en glad og national begivenhed, og det bliver det altså ikke, hvis alle er mere interesseret i, hvordan vejret er, siger Reddington.

Mette Frederiksen kan dog heller ikke presse for meget på, for det vil sætte hende dårligere i forhandlingerne, hvis hun sætter en deadline. Det vil de andre partier kunne udnytte til at køre tiden ud for at få indrømmelser.

Grundlæggende tror Noa Reddington dog på, at de fire partier nok skal nå en løsning. En ny dronningerunde vil være et stort nederlag for Socialdemokratiet, og de andre partier har ikke andre steder at gå hen parlamentarisk.

- De har ikke nogen alternativer til hinanden. Går Radikale Venstre til blå blok, så skulle de være sammen med Dansk Folkeparti. Og det kommer ikke til at ske. Og Enhedslisten har jo ingen andre steder at gå hen.

- Går Socialdemokratiet til Venstre, så vil det være et kæmpe nederlag for hende, efter at hun har hyldet det røde flertal.

- Så der sidder fire partiledere på en tømmerflåde, og så er den ikke længere, siger Noa Reddington.

/ritzau/