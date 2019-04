Kommentator ser udlændingepolitikken miste sin magt

I et hårdt angreb på Socialdemokratiet forsøger Venstre tirsdag at bringe udlændinge øverst på dagsordenen.

Tre ministre fra Venstre afholdt tirsdag formiddag et atypisk pressemøde, hvor der blev præsenteret en række tal for, hvordan det hypotetisk set kunne være gået med asyltilstrømningen, hvis Socialdemokratiet havde beholdt magten efter sidste valg.

Med udmeldingen forsøger partiet at bringe udlændingepolitikken tilbage på dagsordenen inden det valg, der skal komme inden midten af juni.

- Der er ingen tvivl om, at alle partier i blå blok gned sig i hænderne, da Morten Østergaard (R) bragte udlændingepolitikken på dagsordenen i sidste uge.

- Når rød blok er så langt foran i målingerne, så skal der noget ekstraordinært til, og Venstre sætter deres lid til, at de kan trække udlændingekortet og advare om, hvad der sker, hvis De Radikale får indflydelse, siger politisk kommentator ved Børsen Helle Ib.

I sidste uge sagde De Radikales leder, Morten Østergaard, at partiet vil kræve et opgør med dele af den udlændingepolitik, der er ført under regeringen. Socialdemokratiet sagde, at den stramme udlændingepolitik vil blive fastholdt.

- Den melding fra Østergaard bliver udnyttet nærmest hæmningsløst på dette her pressemøde af Venstre. Den generelle stemningen på pressemødet var, at der nok blev smurt lige lovligt tykt på med en nærmest dommedagsagtige profetier, siger Helle Ib.

Udlændingespørgsmålet har domineret de sidste mange valg. Men Helle Ib tror, at det kan være ved at ændre sig.

- Spørgsmålet er, om udlændingespørgsmålet stadig er den trumf, det har været de sidste mange år. Der er min fornemmelse, at det har mistet værdi.

- Men om det virker for Venstre at forsøge at gøre udlændingepolitikken til et centralt tema, det må i sidste ende valgresultatet svare på.

- Det vil vise sig, om det er en gammel krikke, man med vold og magt trækker af stalden endnu en gang, eller er det en hest, der kan forandre løbet. Personligt tror jeg, at det har mistet værdi, siger politisk kommentator for Børsen Helle Ib efter Venstre-pressemøde om emnet.

/ritzau/