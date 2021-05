Kommentator: SF-vrede mod udrejsecenter kommer bag på regeringen

Regeringen vil ifølge kommentator næppe holde fast i at placere center på Langeland, hvis flertal er imod.

Det har vakt furore blandt beboerne på Langeland, at regeringen agter at placere et udrejsecenter på øen.

Også støttepartiet SF har erklæret centret uønsket på Langeland.

Og torsdag eftermiddag har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) indkaldt partiernes udlændingeordførere til et møde om sagen i næste uge.

Regeringen har ikke kalkuleret med, at SF ville stille sig på bagbenene, vurderer politisk kommentator Erik Holstein fra mediet Altinget.

- Man har tilsyneladende undervurderet, at SF ville være imod. Det må jo undre en del, eftersom Langeland er det eneste sted, hvor SF har borgmesterposten. Så det var til at forudse, at SF ikke ville være jublende begejstret, siger Erik Holstein.

SF's udlændingeordfører, Carl Valentin, har erklæret, at partiet er åben for at stemme for et forslag fra blå blok om at stoppe det kommende udrejsecenter på Langeland og på den måde bringe regeringen i mindretal.

Man er dog ikke parat til at udløse et valg på sagen, har Valentin fastslået.

Så regeringen kan ufortrødent vælge at holde fast i placeringen på Langeland.

Men sådan kommer det næppe til at gå, forudser Erik Holstein.

- Det tvivler jeg på. Det ville politisk være temmelig omkostningsfuldt, hvis man gør det på den måde.

- Hvis man trumfer en beslutning igennem, der i forvejen møder protester og er upopulær mange steder og på trods af et flertal i Folketinget.

- Så vil man sidde helt alene med ansvaret, og det er noget, der koster på den politiske konto, siger Erik Holstein.

Den mest sandsynlige udgang på sagen er ifølge den politiske kommentator, at regeringen vil prøve at finde en anden løsning:

- Så det, der vil ske, er formentlig, at regeringen vil gå i tænkeboks og måske - som De Radikale også har været inde på - at slice (opdele, red.) centret op i mindre enheder.

- 130 udvisningsdømte kriminelle er en stor belastning for et enkelt lokalområde. Det kunne være noget med, man kunne få det ned i en mere håndterbar størrelse - og med mere overvågning og flere restriktioner for de udvisningsdømte, forudser Erik Holstein.

/ritzau/