Kommentator slår fast: Messerschmidt udfordrer Thulesen-Dahl

Morten Messerschmidt (DF) vil skærpe DF udlændingepolitik kraftigt og udfordrer DF-formand, siger kommentator.

Den fremtrædende DF-politiker Morten Messerschmidt retter i et stort interview kritik af både sit partis ageren som støtteparti under den tidligere regering, og så udfordrer han Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Det siger politisk kommentator Hans Engell om et stort interview i avisen Danmark.

Et interview, Engell betegner som et formandsinterview, fordi Messerschmidt ifølge den politiske kommentator lægger op til en stor ændring af partiets værdipolitik, kritiserer DF-formanden og taler meget uden for sine ordførerskaber, der tæller EU, Europa, energi og klima.

- Det, Messerschmidt gør, er i virkeligheden at udfordre Thulesen Dahl på formandskabet i Dansk Folkeparti.

- Han er ikke udpeget til hverken vicepartileder eller andet i Dansk Folkeparti. I den kommende uge har partiet sommergruppemøde, og her lægger Messerschmidt op til at tage alle politiske temaer op, siger Hans Engell.

Morten Messerschmidt siger i interviewet blandt andet, at DF's tilbagegang blandt vælgerne ikke blot skyldes dårlig kommunikation men partiets politik.

At DF har indgået for mange forlig med den daværende VLAK-regering.

At DF ikke har været gode nok til så at påpege, hvad partiet gerne ville have haft mere af i forligene.

Og at støttepartiet ikke gik hårdere til og truede med at trække sin støtte fra daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han indgik en aftale om at forbedre FN-landes samarbejde om blandt andet flygtninge.

- Det peger alt sammen af en ganske kraftig udfordring af partiformanden.

DF-profilen afviser selv i interviewet, at der er tale om en udfordring af Thulesen Dahl. Men det er han nødt til at sige, mener Hans Engell, der fastholder, at det er et opgør.

- Morten Messerschmidt er i dag den mest synlige politiker i Dansk Folkeparti. Ingen kan bebrejde ham, at han har den gennemslagskraft, men det udstiller partiformanden, som har meget sværere ved at finde fodfæstet og spille sig ind, siger kommentatoren.

Han vurderer, at partitoppen vil afholde sig fra at gå ind i sagen, der i stedet bliver ordnet internt. Dermed får det ifølge kommentatoren ikke nogen nævneværdige konsekvenser for DF'eren.

- Ellers ville det bare gøre ondt værre, siger Engell.

Desuden lægger Messerschmidt op til en kraftig skærpelse af DF's profil på udlændingeområdet, vurderer Hans Engell.

En skærpelse, som skal ses i lyset af Nye Borgerliges indtræden på den politiske scene, men som de øvrige partier i blå blok ifølge kommentatoren får meget svært ved at følge.

Efter at Dansk Folkeparti led et stort nederlag målt på antallet af vælgere ved seneste folketingsvalg, hvor partiet mistede 21 mandater, har der været kritik af formand Kristian Thulesen Dahl.

Kritikken er rejst fra flere i partiet.

Hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen blev banket på plads efter at have beskyldt partiets ledelse for at "flakke rundt", mens flere kommunalpolitikere har forladt partiet.

- Problemet er, at Dansk Folkeparti ikke har rettet sig siden valgnederlaget. Tværtimod har målinger vist, at det står til yderligere tilbagegang.

- Udfordringen er åbenlys, nemlig spørgsmålet om hvorvidt Thulesen Dahl er den rette til at rette partiets placering op, eller om der kommer et formandsopgør på et tidspunkt, siger Hans Engell.

Dansk Folkeparti kan i år fejre 25-års jubilæum.

