Kommentator: Sofie Carsten Nielsens exit måtte komme

Sofie Carsten Nielsens farvel til dansk politik er den mindst overraskende nyhed på Christiansborg i lang tid.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- Det har været forventet lige siden valget, så det er helt efter bogen.

- Der var ikke meget mere at hente for hende på Christiansborg, siger han.

Den tidligere politiske leder for De Radikale har sagt ja til et job i Dansk Industri.

- Sofie Carsten Nielsen har over for folk på Christiansborg ikke lagt skjul på, at hun var parat til at forlade Christiansborg, når der bød sig en mulighed for et job uden for politik, siger Hans Engell.

Ifølge Engell er det en klog beslutning af den tidligere radikale leder, men den må også være bittersød. For hendes exit kommer ovenpå en krisefyldt periode både for hende og partiet, påpeger han.

Sofie Carsten Nielsen blev leder af partiet efter en hektisk tid med en krænkelsessag, som involverede De Radikales tidligere politiske leder Morten Østergaard.

Hun blev valgt i efteråret 2020, hvor hun var i kampvalg med nuværende leder Martin Lidegaard. Sofie Carsten Nielsen trak sig som politisk leder i begyndelsen af november sidste år, kort efter folketingsvalget hvor De Radikale fik en stor vælgerlussing.

I stedet for blev Martin Lidegaard leder af partiet. En person, som Sofie Carsten Nielsen aldrig har stået nær, siger Hans Engell.

- Efter han blev partileder, har hun jo været loyal og tilbagetrukket bag ham og taget de ordførerskaber, hun fik. Men hun har jo ikke tegnet nogen politisk profil.

- Forholdet mellem de to har i årevis været belastet. Det er klart, at hele opgøret (kampvalget, red.) udstillede uenigheden mellem dem, siger han.

