Kommentator: Thulesen Dahl hiver tæppet væk under S-plan

Det er en politisk bombe, at DF-formand nu vender ryggen til Socialdemokratiet, mener Noa Redington.

At Kristian Thulesen Dahl ikke vil hjælpe en potentiel socialdemokratisk regering, hvis ikke den laver et helt og fuldt samarbejde med Venstre og DF, er en bombe i valgkampen.

Det siger Noa Redington, tidligere spindoktor for Helle Thorning-Schmidt (S), efter et interview i Børsen med Kristian Thulesen Dahl.

- Det er måske den største historie i valget indtil nu, fordi Kristian Thulesen Dahl brutalt hiver tæppet væk under Mette Frederiksen, mener Redington:

- Det kan blive et afgørende knæk for den strategi, Socialdemokratiet har bygget op omkring et samarbejde med Dansk Folkeparti på velfærds- og udlændingeområdet.

- Men det afviser Kristian Thulesen Dahl her. Og det kan han ikke løbe fra nu, siger Noa Redington.

Onsdag sætter Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, en ekstra streg under beskeden på det sociale medie Twitter:

- I Dansk Folkeparti agter vi ikke at agere Mette Frederiksens livline!, skriver han.

I en længere periode har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti nærmet sig hinanden. Kristian Thulesen Dahl har tidligere sagt, at Mette Frederiksen "har hans nummer".

Og Socialdemokratiet har erklæret, at partiet har som mål at danne en etpartiregering, der vil samarbejde med dem, der vil støtte partiets politik.

- Socialdemokratiet har bygget en forventning op om, at Dansk Folkeparti kunne bruges, når Radikale Venstre stillede krav. Men den strategi er pillet fra hinanden og efterlader Socialdemokratiet et meget følsomt sted.

- For nu må man tage det alvorligt, at Radikale, SF og Enhedslisten har nogle krav til en regeringsdannelse, siger politisk kommentator Noa Redington.

/ritzau/