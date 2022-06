Kommentator: Thulesen Dahl har valgt lang og smertefuld exit

Kristian Thulesen Dahl har valgt at trække en streg i sandet med sin udmelding om ikke at ville genopstille for Dansk Folkeparti (DF) ved næste folketingsvalg.

Men den tidligere formand har valgt en noget langtrukken exit. Det mener Casper Dall, der er politisk kommentator på Avisen Danmark.

- Det er en lidt langtrukken og smertefuld måde at gøre det på - formentlig med det mål at skabe mest muligt ballade for Morten Messerschmidt.

- Han har jo brug for at få skabt ro i partiet, og det får han først, når Thulesen Dahl er helt væk fra partiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter reglerne skal der holdes folketingsvalg inden for et år.

Kristian Thulesen Dahl siger fredag til Radio4, at hans tro på at få folketingsgruppen til at fungere er væk.

Det skyldes måneders stridigheder i partiet, som blandt andet blev udløst af skiftet på formandsposten i januar.

Når Kristian Thulesen Dahl dog først forsvinder fra partiet, kan det blive en fordel for Messerschmidt.

- På mange måder er det næppe en trist dag for Messerschmidt, for skal han have en ærlig chance for at genrejse partiet, skal der skabes mere ro, end der har været hidtil, siger Casper Dall.

Men der er også en sandsynlighed for, at Thulesen Dahls exit er endnu et søm Dansk Folkepartis ligkiste.

- På sigt kan det være et skridt mod DF's død, hvis det lykkes for Inger Støjberg at lave et parti og måske endda med en række markante tidligere DF'ere under fanerne, som kan stjæle mange vælgere fra partiet, forklarer Casper Dall.

Tidligere udlændingeminister Inger Støjberg forlod Venstre for over et år siden og blev løsgænger i Folketinget. Hun har i mellemtiden afsonet en dom, som faldt i Rigsretten i december sidste år.

Der har længe været spekulationer om, hvorvidt hun vil starte et nyt parti. Eventuelt med Kristian Thulesen Dahl, som hun blandt andet førte kampagne med op til folkeafstemningen.

Der spekuleres desuden i, om de seks tidligere DF-folketingsmedlemmer, som meldte sig ud af partiet i februar, kunne finde på at tilslutte sig. De er nu løsgængere og har samlet sig i arbejdsfællesskabet "Gæs og Gaser".

Casper Dall forklarer, at det ville være et "enormt stærkt fundament" for Støjberg med flere siddende folketingsmedlemmer.

- Samtidig vil hun med Thulesen Dahl udgøre en drømmeduo, hvor hun er meget stærk på det værdipolitiske, mens han er stærkere end hende på økonomi og er kendt for fra finanslovsforhandlinger at være dybt nede i detaljerne.

/ritzau/