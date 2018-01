Kommentator: Thulesen Dahls bloktanker er et luftkastel

Det er urealistisk at tro, at V og S skulle støtte hinanden i en eventuel regering, mener Hans Engell.

Det er tid til at gøre op med blokpolitikken. Fløjpartierne skal have mindre indflydelse, og de store partier skal kunne samarbejde hen over midten.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, i Jyllands-Posten, men tanken om at sprænge de politiske blokke i stykker er et luftkastel.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

- Blokpolitikken er tydelig omkring folketingsvalgene, når der skal peges på en statsminister, og omkring finansloven og det skattepolitiske område.

- Men blokpolitikken er stort set ophævet på alle andre tidspunkter.

- Det samarbejde, som Thulesen Dahl gerne vil have mellem Venstre, Socialdemokratiet og DF, eksisterer allerede på visse områder, siger Engell.

Ud over at blæse til angreb mod de politiske blokke lægger Kristian Thulesen Dahl op til, at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i fremtiden skal støtte hinandens regeringer.

Et scenarie kunne ifølge Thulesen Dahl være, at Socialdemokratiet danner støtteparti til en V-DF-regering, eller at Venstre og DF støttede en socialdemokratisk mindretalsregering.

Men det anser Hans Engell for at være en urealistisk situation.

- Kommer der en blå regering efter næste valg, så vil jeg godt love, at Socialdemokratiet vil lægge sig i benhård opposition.

- Jeg tror heller ikke, vi skal regne med andet, end at Venstre vil gøre det samme, hvis Socialdemokratiet ender med at danne regering, siger Engell.

Kristian Thulesen Dahls tanker om nye måder at samarbejde på i dansk politik udspringer blandt andet af en utilfredshed med det nuværende regeringsparti Liberal Alliance.

DF-formanden mener, at LA gør det svært at forhandle med regeringen.

- LA har åbenbart ikke fundet ud af, om det er et regeringsparti eller et støtteparti.

- Det har ikke fuldblods kastet sig ind i rollen som regeringsparti, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/