Kommentator: Trump er stor appelsin i Frederiksens turban

Et besøg fra USA's præsident vil hjælpe Mette Frederiksen (S) med at definere sig selv som statsminister.

USA's præsident, Donald Trump, er kontroversiel, kritiseret, upopulær i Danmark og på vej til landet på et officielt statsbesøg.

Og på trods af hans manglende popularitet er det et held for statsminister Mette Frederiksen (S), der efter valgsejren ved folketingsvalget 5. juni tiltrådte som statsminister 27. juni.

- Det USA's præsident, verdens mest magtfulde mand. Det er en kæmpe appelsin, der er faldet ned i Mette Frederiksens turban.

- Hun har været statsminister lidt over en måned. Normalt er dette her sådan noget, danske statsministre tigger og beder om, og udenrigstjenesten arbejder på i årevis.

Besøget placerer hende midt i nogle store begivenheder, siger politisk kommentator Noa Redington, der er tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S).

Det betyder ifølge ham mindre, at store dele af Mette Frederiksen parlamentariske grundlag er helt bunduenige i den politik, Donald Trump fører.

Eksempelvis har SF's Karsten Hønge varslet, at han vil demonstrere mod Trump, når han kommer til landet til september. Og Alternativets Uffe Elbæk har udtrykt, at ingen kan ønske sig at få uventet besøg af Donald Trump.

- Det gør ikke noget, at Enhedslisten eller SF er sure. Hun er socialdemokratisk statsminister, og der er en klar forventning om, at statsministeren selvfølgeligt skal kunne tage imod USA's præsident, siger Noa Redington.

Appelsinen i Mette Frederiksen turban bliver ikke mindre af, at hun tiltrådte som statsminister før sommerferien og derfor ikke har haft mange muligheder for at træde frem og definere sig selv i sin nye rolle over for danskerne.

- Folk mangler at få en fornemmelse af, hvad hun er for en. Så dette her er en måde at melde sin ankomst på den helt store scene som Danmarks statsminister.

- Det vil gøre det helt tydeligt, at der er en, der er nummer et i dansk politik, og det er Mette Frederiksen.

- Men jo, han er kontroversiel, og de fleste danske politikere ville nok hellere have mødt Obama, da han var præsident. Men det er USA's præsident, siger Noa Redington.

