Kommentator: Tv-debat mellem statsministerkandidater var meget jævnbyrdig

Godmorgen og velkommen til ugens første Morgensamling, hvor et tema er nye ledere. Der er også blevet sagt farvel til en tidligere leder, ligesom paven har fundet en god grund til at mindes en forgænger på den katolske lederpost. Mere om det senere.



For herhjemme kæmpes der allerede om statsministerposten, selvom der endnu ikke er udskrevet valg. I aftes mødtes de tre bejlere til at blive Danmarks leder for første gang i en tv-debat.



At valgkampen allerede er i gang, blev der heller ikke lagt skjul på i triellen, der blev vist på DR, mellem statsminister Mette Frederiksen (S), Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti.



Statsministeren lovede eksempelvis mere i løn til de ansatte i velfærdsfagene, men ville ikke sige nøjagtigt til hvem. Det er ren valgtaktik, sagde Ellemann-Jensen, for "nu tror alle, at det er dem, der skal have flere penge", lød det i debatten, hvor Pape Poulsen lovede skattelettelser, og Venstre ville sænke elafgiften betydeligt.



Ellers handlede debatten om inflation, el-priser, klimakrise og ikke mindst sundhedssystemet, der lige nu er det mest presserende problem, som politikerne bør tage sig af, mener i hvert fald hver tredje dansker ifølge en undersøgelse.



Søndagens tv-debat var ifølge kommentator Noa Reddington "meget jævnbyrdig" og viste både styrker og svagheder hos alle tre statsministerkandidater.



Fik du ikke set debatten mellem de tre kandidater, så find den her.

Tidligere Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen er død

Mens der kæmpes for, hvordan fremtiden for Danmark skal tegnes, er et kapitel i dansk politik samtidig blevet lukket. I går døde den mangeårige tidligere socialdemokratiske Aarhus-borgmester og indenrigsminister Thorkild Simonsen, 96 år. Han gik bort i sit hjem i Risskov ved Aarhus efter længere tids sygdom, oplyser hans familie til TV 2.



Thorkild Simonsen har sat betydelige politiske aftryk. Han var borgmester i Aarhus i 15 år frem til 1997. Han blev indenrigsminister under Poul Nyrup Rasmussens (S) regering og har også stået i spidsen for Kommunernes Landsforening i sammenlagt ni år.



"Aarhus har mistet den mest betydende skikkelse i byens nyere historie. Han var et ikon for byen," skriver den nuværende Aarhus-borgmester, Jacob Bundsgaard (S).



Kristeligt Dagblad har skrevet en nekrolog over Thorkild Simonsen, hvis livsvej på mange måder afspejler det danske samfund siden Anden Verdenskrig.

I dag vælges ny formand og leder i Storbritannien

Vi bliver i den politiske del af verden, dog skal vi til Storbritannien, der - ligesom Danmark måske får det - skal have ny leder. Dog uden parlamentsvalg. Det ordner De Konservative nemlig selv i dag ved en urafstemning blandt medlemmerne, der afslører, hvem der skal være Boris Johnsons afløser som formand og dermed også som premierminister. Resultatet offentliggøres i dag klokken 13.30 dansk tid.



De to kandidater er udenrigsminister Liz Truss og tidligere finansminister Rishi Sunak. Ifølge meningsmålingerne hælder flertallet af de konservative græsrødder mest til 47-årige Liz Truss som ny leder.



Uanset hvem det bliver, så skal den nye formand og britiske premierminister samle et konservativt parti i frit fald, skriver Kristeligt Dagblads korrespondent.

Ulla Thorbjørn Hansen blev bispeviet i Roskilde Stift

Tilbage i Danmark blev en anden slags leder gjort klar til sin opgave. Det skete i Roskilde Stift, hvor Ulla Thorbjørn Hansen i går blev bispeviet. Dronningen deltog i begivenheden, det samme gjorde provster fra det store stift samt nuværende og tidligere biskopper. I sin tale pegede den nyindviede biskop på menneskets fejlbarlighed.



"Vi lever i en perfektionskultur, men skal vi udnævne ét menneske til at være perfekt, så må det være det menneske, der ved, at det ikke er perfekt. Men også at mennesker ikke et perfekt i sig selv og derfor lever i afhængighed og åbenhed over for Gud og mennesker," sagde Ulla Thorbjørn Hansen.



Læs reportage fra indvielsen her.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danske FN-veteraner kan se frem til erstatninger

Der blev fejret og flaget i Roskilde, og faktisk er det i dag flagdag - ikke for biskopper, men for Danmarks udsendte. Det er i sig selv en fin markering, men i år kan det blive en særlig god dag for over 400 danske FN-veteraner med krigsskader som eksempelvis PTSD. FN har nemlig nu afsat penge til at behandle deres erstatningssager. Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse ifølge Ritzau.



Får veteranerne medhold i deres erstatningssager, kan de få erstatningen udbetalt i løbet af et par måneder. Danmark har siden 2016 presset på for, at FN skulle fremskynde sin sagsbehandling i sager, hvor danske soldater, der var udsendt for FN, har fået varige men som følge af deres udsendelse. Erstatningssagerne omhandler tidligere og nu lukkede FN-missioner. Flere af soldaterne har ventet i mange år på at få erstatning.



Mange tidligere udsendte har fået ar på sjælen, og som Kristeligt Dagblad tidligere har beskrevet, finder nogle ro i naturen - for eksempel på Strynø. Læs den historie her.

Paven saligkårer forgænger

Hyldes skal også den tidligere pave Johannes Paul I, mener den nuværende pave Frans. I går saligkårede han ifølge nyhedsbureauet AP sin forgænger, Johannes Paul I, som kun nåede at tjene som pave i 33 dage, før han døde pludseligt i sit soveværelse i 1978. Han udmærkede sig ved sin ydmyghed og munterhed, påpegede den nuværende pave i sin prædiken i Vatikanet søndag, som udgjorde det sidste formelle skridt før, at italienske Albino Luciani, som blev til Johannes Paul I, kan gøres til helgen.



"Han kommunikerede Guds godhed med et smil," sagde pave Frans, som sidste år godkendte sin forgængers rolle i helbredelsen af en 11-årig meget syg pige som et mirakel.

Søndag saligkårede paven sin forgænger, Johannes Paul I, som kun nåede at tjene som pave i 33 dage, før han døde pludseligt i sit soveværelse i 1978. Foto: Vincenzo Pinto/AFP/Ritzau Scanpix

Countrystjerne laver hundetøj

Den næste person føler sig formentlig meget velsignet efter et godt og succesfuldt liv som countrysanger. Og mon ikke også verdens største countrystjerne får medvind med sit nye tiltag. Dolly Parton vil ud over at synge sine mange kendte sange nu også lave hundetøj. Det er ikke unormalt, at musikverdens største stjerner kaster sig ud i andre brancher, men tøj til de firbenede må være nyt. Ifølge Ritzau har Parton skabt et nyt brand, der hedder "Doggy Parton", som tilbyder et bredt sortiment af legetøj, beklædning, hatte og snore til hunde.



Inden Morgensamling slutter af med et "Yeehaw" og et "vuf", så skal det her også nævnes, at der i dag er pressemøde om en ny ældrelov. Ældreminister Astrid Krag (S) tager ved et pressemøde klokken 10.45 imod råd fra forskere, organisationer og andre, som skal nedsætte bureaukratiet på området.