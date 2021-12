Kommentator: Ukompliceret kroning af Støjberg aflyst

I et læserbrev i Avisen Danmark skriver 15 medlemmer af Dansk Folkeparti, at Inger Støjberg skal indrette sig efter Dansk Folkepartis politik og ikke omvendt, skulle hun stille op til formandsposten.

Det viser, at der ikke kun er glæde og lykke i partiet over udsigten til, at den tidligere næstformand i Venstre og nuværende løsgænger kommer ind fra højre. Det vurderer politisk kommentator Noa Redington.

- Det, der lignede en kroning af Inger Støjberg, er blevet langt mere kompliceret, siger han og fortsætter:

- Det er ret tydeligt, at ikke alle i Dansk Folkeparti ubetinget mener, at det vil være en god idé. Og flere mener, at det ikke får partiet til at fremstå særligt stærkt.

- Derudover er der en reel undren over, hvor hun står, når det ikke handler om udlændingepolitik. Hvor står hun på EU? På velfærd?

Efter kommunalvalget varslede Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sin afgang. Siden da har blandt andre næstformand Morten Messerschmidt meldt sit kandidatur - betinget af, at Inger Støjberg ikke stiller op.

En lang række førende DF'ere har udtrykt deres glæde over, hvis hun ville gøre netop det. Men nu er der altså kommet sprækker i den fortælling. Hvilket ikke undrer Noa Redington.

- Dansk Folkeparti er et rigtigt parti med byrødder, EU-parlamentarikere og folketingsgruppe. Det er jo en latterliggørelse af hele den gruppe at få en formand, der ikke en gang er medlem.

- Så det er klart, at mange medlemmer vil have svært ved at acceptere det. Og at dem, der gerne vil være formand, har svært ved at acceptere Støjberg som en Jeanne d'Arc eller Messias, der skal redde stumperne, siger Noa Redington.

Inger Støjberg selv har ikke sagt et ord om sine intentioner. Hun fastholder, at hun vil have overstået rigsretssagen og så tage stilling. Den sag falder der dom i mandag.

- Var jeg Inger Støjberg, ville jeg notere mig det her. Og lavede jeg en kalkule af, om jeg skulle stille op eller ej, ville dette her høre til i bunken af argumenter imod.

- For det bliver ikke bare en entydig kåring. Der er stærke kræfter i Dansk Folkeparti, der mener, det er forkert, siger Noa Redington.

Skeler man til listen af underskrivere på læserbrevet, har flere tidligere åbent støttet Morten Messerschmidts kandidatur.

Og Noa Redington mener da også, at der er koordineret mellem skribenterne og formandskandidaten.

- Selvfølgeligt er der det. Hvis hun stiller op, skal hun vide, at det kommer med en pris, nemlig at Morten Messerschmidt skal spille en meget central rolle.

- Han har stadig en formand i maven og er ikke færdig med politik, afslutter kommentatoren.

