Kommentator: Uundgåeligt opgør mellem Ellemann og Støjberg

Der var ingen vej tilbage i konflikten mellem Venstres formand og næstformand, siger kommentator Jarl Cordua.

Efter lang tids gnidninger og mere eller mindre offentlige sammenstød mellem Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Inger Støjberg var det uundgåeligt, at noget måtte ske.

Det siger politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua, efter at Inger Støjberg tirsdag aften trak sig som næstformand efter at have fået sat stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

- Det var kommet dertil, at det var fuldstændigt uundgåeligt. Han siger direkte, at hun skal væk. De forsøgte at sælge, at hun skulle tage orlov. Men det var ikke godt nok for ham.

- Og det indser Inger Støjberg, da de kommer i gang med forretningsudvalgsmødet tirsdag aften.

- Hun trækker sig, fordi hun erkender, at gør hun ikke det, så ender det med et ekstraordinært landsmøde. Der er ingen muligheder for et kompromis, siger Jarl Cordua.

Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg har haft flere sammenstød. Den udløsende faktor blev, at Jakob Ellemann-Jensen søndag havde erklæret partiet klar til at støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis uvildige advokater sagde, at der var grund til det oven på Instrukskommissionens konklusioner.

Inger Støjberg er en stemmesluger og nyder stor støtte i partiet. Derfor bliver det ifølge Jarl Cordua heller ikke uden omkostninger, at hun er blevet presset fra posten.

- Man må forvente, at Inger Støjbergs tilhængere vil straffe Jakob Ellemann-Jensen ved at forlade partiet som medlemmer eller holde op med at stemme på partiet.

- Der vil komme en reaktion. Og det må man også forvente, siger kommentatoren.

Han forventer ikke, at Inger Støjberg vil kunne spille en mærkbar rolle i Venstre før en eventuel rigsretssag er afklaret, hvilket kan tage over et år.

I forhold til Jakob Ellemann-Jensen betyder opgøret ifølge Jarl Cordua, at der nu er et endnu større pres på formanden for at levere stabilitet og fremgang for partiet.

- Men det giver ham også noget ro, at der nu kun er en linje og at han har sat sig i respekt, siger han.

