Kommentator: V-folk har længe forsøgt at få rådgiver afsat

Venstre-formands rådgiver stopper, og det er ifølge kommentator kulmination på lang tids modstand i dele af V.

Stærke kræfter har i lang tid arbejdet imod Jesper Kraft, der mandag har meldt ud, at han stopper som særlig rådgiver for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Det siger Thomas Funding, politisk redaktør hos Avisen Danmark. Han beretter om en decideret "hviskekampagne" mod Jesper Kraft, der nu er kulmineret med, at Jesper Kraft er fratrådt.

Thomas Funding beretter om, at der allerede til det ekstraordinære landsmøde i september 2019, hvor Jakob Ellemann-Jensen blev formand for Venstre, blev talt i krogene om rådgiveren.

- Jeg oplevede en ret kraftig hviskekampagne. Det var helt klart min oplevelse, at formålet var at underminere ham i forhold til pressen og skabe et pres, der ultimativt skulle lede til, at han ikke længere var rådgiver, siger Thomas Funding.

Det har bundet i forskellige ting, vurderer Thomas Funding.

Jesper Kraft tilhører på et Venstre-spektrum det højreorienterede segment, når det kommer til værdipolitikken.

- Og så tror jeg også, der var noget personligt i det. Jesper Kraft er ikke en elegantier udi diplomati, siger Thomas Funding.

/ritzau/