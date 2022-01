Kommentator: Venstres mandefald kan koste mandater

Det kan komme til at koste Venstre mandater til næste valg, at partiet i indeværende valgperiode har mistet en lang række store navne.

Det vurderer Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget.

Senest meldte partiets gruppeformand, Karsten Lauritzen, fredag ud, at han stopper i politik for at blive direktør i DI Transport.

- Jeg er overrasket over, at Karsten Lauritzen forsvinder fra Venstre nu, og det mener jeg, kan blive et stort problem for partiet, fordi han spiller en meget central rolle, lyder det fra kommentatoren.

- Han er en af partiets stærkeste strateger, lyder det.

Han tilslutter sig dermed rækken af profilerede navne, som i den igangværende valgperiode har forladt Venstres folketingsgruppe.

Lars Løkke Rasmussen, Inger Støjberg, Tommy Ahlers, Britt Bager, Marcus Knuth og Kristian Jensen er de andre.

I sidste uge meldte også den tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen ud, at han stopper i Folketinget, når valgperioden når sin ende.

- Det svækker jo partiet meget op til næste valg, for de fleste af dem har været store stemmeslugere. Det var især tilfældet med Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, siger Erik Holstein.

- På den korte bane er det svært at begrænse den negative effekt af det store mandefald. På den lange bane handler det om at dyrke nye talenter. Men det bliver svært at erstatte disse navne.

Tiltroen til at Venstre er stedet, man skal være, hvis man vil udrette noget i politik, er ikke udpræget stor i øjeblikket, vurderer han.

Sammenlignet med valgresultatet i 2019 står Venstre ifølge meningsmålinger til at lide et stort tilbagefald, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) udskrev valg i dag.

Seneste måling fra Voxmeter viste således, at partiet i øjeblikket ligger til 16,5 procent af stemmerne.

Det er langt under valgresultatet, hvor det blev til 23,4 procent af stemmerne. Til sammenligning ligger Socialdemokratiet i målingen til 25,1 procent.

/ritzau/