Kommentator venter dansk ja til omstridt russisk rørledning

Trods bekymring godkender Danmark den russiske rørledning Nord Stream 2, mener politisk kommentator.

Danmark ender med at godkende, at gasledningen Nord Stream 2 føres gennem dansk søterritorie.

Det vurderer politisk kommentator og tidligere politiker Hans Engell.

- Mit gæt vil være, at Danmark vil sige ja. Man vil føle, at man bruges som gidsel i et stort amerikansk spil, hvis man vælger at sige nej. Danmark er jo ikke hovedspiller i sagen, siger Hans Engell.

Til Politiken siger Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup:

- Vi synes, at regeringen skal sige nej til anlægget af Nord Stream 2 igennem dansk territorialfarvand.

Danmark skal navigere mellem USA, Rusland og Tyskland, som har stærke interesser i sagen, påpeger han.

Og det undrer ham, at Socialdemokratiet ifølge Politiken går sammen med rød blok og opfordrer regeringen til at afvise Ruslands ansøgning.

- Det er et brud på en tradition for, at i rigtigt store sager plejer de store, gamle partier at kunne holde sammen, når Danmarks overordnede udenrigspolitiske interesser står på spil, siger Hans Engell.

Gasledningen passerer tæt på Bornholms kyst. Derfor kan Danmark afvise den russisk-kontrollerede naturgasledning på dansk søterritorie.

VK-regeringen tillod i 2009 gasledningen Nord Stream 1 fra Rusland til Tyskland.

EU-Kommissionen foreslog i marts, at EU forhandler med Rusland om Nord Stream 2. Men EU har svigtet, mener Hans Engell.

- Regeringens store problem er, at EU fuldstændig svigter i denne sag. Vi har i en årrække hørt om behovet for en forstærket fælles europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, siger Hans Engell.

- EU har ikke været specielt meget hjælpsom i denne sag. Det ville være en stor fordel, at man kunne bygge på nogle fælles overvejelser.

Ifølge regeringens lovforslag, som er i høring, kan Danmark afvise rørledninger, der strider mod vores udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser.

Udenrigsministeriet skal vurdere udenlandske ansøgninger om rørledninger før Energistyrelsen.

Nord Stream-konsortiet ejes af det russiske selskab Gazprom. Det håber, at rørledningen kan begynde næste år. Så kan gassen flyde fra 2020.

/ritzau/