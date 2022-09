Kommentator: Vi er vidne til den værste krise i kongehuset i mange år

Onsdag udsendte kongehuset en pressemeddelelse, der meddelte, at prins Joachims fire børn fra årsskiftet fratages deres titler som prinser og prinsesse. I går udtrykte en tydeligt berørt prins Joachim til både B.T. og Ekstra Bladet, at beslutningen gør hans børn fortræd og rammer deres identitet. Teaterredaktør og kongehusjournalist ved Berlingske, Jakob Steen Olsen, forklarer konsekvenserne af beslutningen.



Hvorfor har Dronningen besluttet at fratage prins Joachims fire børn deres titler, så de i stedet bliver grever og komtesse?

Det sker for at slanke kongehuset og skabe en overensstemmelse mellem den arbejdskraft og de apanager, der er til rådighed, og antallet af titler. Dronningen har erkendt, at hun ikke lever evigt. Hun vil gerne have ryddet op og ikke efterlade opgaven til den kommende konge.



Prins Joachim har reageret ved at sige: ”Det er aldrig sjovt at se sine børn på den måde gjort fortræd. De står i en situation, de ikke forstår.” Dagen forinden sagde grevinde Alexandra, at hendes børn var i chok. Hvor opsigtsvækkende er prins Joachims udmelding?