Kommentator: Wammen har renset finanslov for store slagsmål

En finanslov er altid en omfattende sag, men årets udspil fra regeringen synes at være renset for svære politiske slagsmål, som regeringen i stedet ønsker at tage særskilt, vurderer Avisen Danmarks politisk redaktør Casper Dall.

- Jeg tror, at (finansminister, red.) Nicolai Wammen (S) har et stort og brændende ønske om, at det bliver en utrolig kedelig finanslov. Forstået på den måde, at den virker til at være renset for de større politiske knaster, siger han.

Der er ellers rigeligt med varslede politiske ændringer på vej, som kan give politiske slagsmål mellem regeringen, dens støttepartier og oppositionen.

På klimaområdet er støttepartierne utilfredse med regeringens ambitionsniveau, og der udestår stadig en konklusion på flere måneders forhandlinger om en klimaaftale for landbruget.

Ydelseskommissionen er kommet med sit forslag til en ændring af de sociale ydelser.

I det forståelsespapir, som regeringen indgik med sine støttepartier som betingelse for, at de bragte den til magten, står også, at den skal "bekæmpe børnefattigdom".

Men her er altså ikke landet nogen politisk aftale endnu.

Derudover har finansminister Nicolai Wammen lovet, at der skal findes flere hænder til arbejdsmarkedet. Men heller ikke dette kan man finde forslag til i regeringens udspil til finansloven.

- Der er ikke nogen dimittendsatser, der skal reguleres, som man eventuelt kan få et højere arbejdsbud, siger Casper Dall som eksempel på et af de forslag til at øge antallet af hænder på arbejdsmarkedet, som har været diskuteret.

Til gengæld er der sat 1,2 milliarder kroner af, som regeringen og de resterende partier kan forhandle om. Og her ser Casper Dall for sig, at støttepartierne har deres ønskelister klar.

- Jeg tror, at det kommer til at handle om uddannelse og sundhed, siger han.

- Vi har hørt, at både SF og De Radikale gerne vil give folkeskolen et løft. Enhedslisten vil gerne have, at det for nogle grupper bliver billigere og helt gratis at gå til tandlæge.

- Det er nogle konkrete tiltag, der kan bruges til at markedsføre partierne, når vi inden for to år skal til et folketingsvalg igen.

Regeringens forslag til en finanslov præsenteres klokken 11 mandag.

/ritzau/