Kommentatorer: Dom gør Støjbergs vej til DF meget kringlet

Med mandagens rigsretsdom er det blevet mindre sandsynligt, at Inger Støjberg ender som DF-formand.

Det mener de politiske kommentatorer Hans Engell og Erik Holstein.

- Det er i den grad en streg i regningen for Dansk Folkeparti. De havde håbet, at hun kunne komme ind og overtage butikken og give partiet en ny, stormende fremgang, siger Holstein, som er tilknyttet Altinget.

- Men for et parti, der går meget op i lov og orden, er det et problem at have en formand, der har en dom imod sig. Det vil jo blive brugt i enhver debat imod hende, hvor hun skal snakke om indvandrerkriminalitet og hvad ved jeg, fortsætter han.

Den tidligere Venstre-minister, der i dag er løsgænger i Folketinget, blev mandag idømt 60 dages ubetinget fængsel. Derudover risikerer hun at blive erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

Dommen kommer efter længere tids spekulationer om, hvorvidt Støjberg vil række ud efter formandsposten i Dansk Folkeparti. Posten er i spil, efter at Kristian Thulesen Dahl har meldt sin afgang.

Det vides endnu ikke, hvad Støjberg gør. Ifølge Engell er det dog højst tvivlsomt, om hun nu synes, det vil være attraktivt at gå efter at blive DF-formand.

- Min bedste vurdering er, at Støjberg slet ikke vil gå efter formandsposten i DF. Det vil give for meget kritik og ballade, og der er for mange andre kandidater, siger Engell og forklarer, at der lige nu udspiller sig et "internt opgør" i DF.

Ifølge Holstein kan det dog alligevel ende med et fornuftsægteskab.

- Det er ikke udelukket, at det ender sådan, for det kan meget vel være sådan, at hun stadigvæk er DF’s bedste mulighed. Omvendt så kan DF også være hendes eneste tilbageværende mulighed, siger han.

Thulesen Dahl har sagt, at han "sagtens" kan se hende som formand efter dommen.

Morten Messerschmidt er som næstformand den mest fremtrædende bejler til formandsposten, der bliver afgjort 23. januar ved et årsmøde.

Næstformanden har dog også en dom med sig. Han blev tidligere i år dømt for svig med EU-midler og dokumentfalsk fra sin tid i EU-Parlamentet og fik seks måneders betinget fængsel. Messerschmidt har anket dommen til landsretten, hvor sagen kommer for til februar.

/ritzau/