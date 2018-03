Kommentatorer: En skidt uge for Mette Frederiksen

S-formanden meddelte, at hun skiftede valgkreds og vendte hjem til Aalborg. Men derefter gik det galt.

Hun er ikke velkommen til at holde tale 1. maj i Aalborg. DSU i Nordjylland kritiserer Socialdemokratiets udlændingepolitik. Og så var der et stormvejr på de sociale medier efter en Facebook-debat.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har ikke haft den bedste uge. Det mener politiske kommentatorer.

- Det har været en elendig uge. Det har været en uge, hvor stort set alt, der kunne gå galt, gik galt.

- Det skulle have været et triumftog, at hun vendte hjem til Aalborg, men triumfen udeblev, siger Brian Weichardt, politisk redaktør på Radio24syv.

Politisk kommentator Hans Engell tilføjer:

- Mette Frederiksen er i en ny situation. Folk står ikke bare og klapper af hende og siger, at hun er fantastisk.

- Fra nu af og frem til folketingsvalget skal hun slås. Ikke kun mod blå blok, men også internt i partiet og i rød blok.

Mette Frederiksen indledte ugen med et opslag på Facebook. Hun skrev, at hun skifter valgkreds. Fra Ballerup til Aalborg - formandens fødeby.

Efterfølgende meldte fagbevægelsen i Aalborg ud, at Mette Frederiksen - eller andre politikere for den sags skyld - ikke er velkommen til at tale 1. maj. I første omgang var hun inviteret.

Det skyldes fagbevægelsens utilfredshed med, at S ikke har taget stilling til udviklingen i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Så udtalte formanden for partiets ungdomsorganisation, DSU, i Nordjylland, Morten Frederiksen, til Politiken, at han ikke ønskede at føre kampagne for Mette Frederiksen "på baggrund af Socialdemokratiets udlændingepolitik".

Den udtalelse har han siden trukket tilbage via det socialdemokratiske netmedie Pio. Politikens journalist bag den oprindelige historie har dog understreget, at Morten Frederiksen havde godkendt sine citater til avisen.

Sidst på ugen røg Mette Frederiksen så i stormvejr på de sociale medier, da en kvinde med somalisk baggrund kritiserede partiets udlændingepolitik og rolle i arbejdsmarkedspolitikken.

Det fik Mette Frederiksen til at svare, at "det var hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod".

Mette Frederiksen er ked af, at hun er blevet misforstået med den kommentar, skrev hun på Facebook efterfølgende.

Facebook-sagen er den værste i ugens løb for Mette Frederiksen, mener Weichardt.

For Engell er det sagen om 1. maj.

- Sagen falder på et tidspunkt, hvor hun skifter kreds. Hun skal nok få et godt valg i Nordjylland. Men det er trods alt fagbevægelsen i det nordjyske, som ikke ønsker hende til stede, siger han.

